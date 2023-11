Oktay Derelioğlu: 'Burak Yılmaz'ın Şenol hocayla ilgili sözleri büyük ayıp!'

Beşiktaş'ın eski golcülerinden Oktay Derelioğlu, Burak Yılmaz'ın çok konuşulan açıklamalarını Spor Arena'ya değerlendirdi.



Derelioğlu'nun sözleri şöyle;



“BURAK YILMAZ’A ŞU ANDA ‘HOCA’ DEMEK DE YANLIŞ. HER ŞEYİ BURAK’IN TECRÜBESİZLİĞİNE VERİYORUM”



Bir kere her şeyi Burak Yılmaz’ın tecrübesizliğine veriyorum. Şu anda Burak Yılmaz’a ‘hoca’ demek de yanlış. Daha 3 ay önceye kadar top oynayan bir oyuncuya, 3 ay sonra hemen teknik direktörlük görevi veriyorsun. Bizim Türk futbolunun en büyük ayıbı ve yanlışıdır. Pro-Lisansı yok. Bir kere başlı başına bunu değerlendirmek lazım. Burada Burak’ın suçu yok. Suç, bu görevi ona verenlerde. Burak Yılmaz, o kavgayı bertaraf edebilirdi. Orada önce maçı düşünmeliydi. Eric Bailly, ilk yarıyı 1-0 bitiren bir kadroda iyi oynayan bir oyuncuydu. Orada sakince ilk önce maçı düşüneceksin, sonra da disiplini. Teknik adamın birinci düşüncesi, maçı nasıl kazanacağı olmalı. Bize bu öğretildi. Ondan sonra disiplini sağlayacak ortamı düşünmeliydi. Çünkü o anda maç oynanıyor ve soyunma odasına 1-0 önde giriyorsun. Oyuncunun çıkması ve kötü giden maçın ardından mağlup olması başlı başına ayrı bir konu. O hamleden sonra takımın dengesi bozuldu ve Beşiktaş mağlup oldu.



“ANTALYASPOR MAÇINDA O AÇIKLAMALARI YAPTIĞI AN ZATEN KAYBETTİ”



Oyuncunu medyanın ve taraftarın önüne attığın zaman bu sefer oyuncunun sana olan güvenini kaybediyorsun. Hiçbir yerde teknik direktör olarak bunu yapamazsın. Kol kırılır, yen içinde kalır. Madem bir şey söyleyeceksin ve bir ceza vereceksin bunu özellikle böyle büyük bir kulüpte ve camiada medyanın ve taraftarın önüne atarak ‘suçlu bu!’ diyerek yaptığın anda bütün otoriteni ve her şeyini kaybedersin. Teknik direktörlük, insan yönetme sanatıdır ve liderlik gerektirir. Ayrıca güven kazanmaktır. Bu şekilde güven yerine düşman kazanırsın. Burak Yılmaz, Antalyaspor maçında o açıklamaları yaptığı an zaten kaybetti. Soyunma odasında oyuncuyla baş başa konuşup her şeyi halledebilirsin ama dışarıya çıkınca hiçbir şey olmamış gibi davranmalısın.



“BURAK’I GÖREVE ŞENOL HOCA GETİRDİ, ŞENOL HOCA’YLA İLGİLİ SÖZLERİ ÇOK BÜYÜK AYIPTI”



Burak Yılmaz’ın Şenol Hoca’yla ilgili söylemleri beni çok rahatsız etti. Bunlar çok yakışıksız şeyler. Şenol Hoca varken Burak Yılmaz timsah gözyaşları döktü o zaman. Burak, “Hocam, senin koltuğunda gidiyorum. Senden çok şey öğrendim. Senden öğrendiklerimi uygulayacağım” diye tweetler atmıştı. Şenol Hoca, eminim şu anda Burak Yılmaz’ı tamamen silmiştir. Onu göreve Şenol Hoca getirdi. Burak Yılmaz’ın, “Şenol Hoca bize çok kötü davranıyordu. Oyunculara inanılmaz agresifti” demesi çok büyük ayıptı. Şenol Hoca, seni göreve getirdi ve onun yardımcılığını yaptın. Beşiktaş, bu ülkenin en büyük kulüplerinden biridir ve çok büyük bir camiadır. Böyle bir şans sana altın tepside geldi. Bu şansı bugün kullansaydı büyük hoca olmuştu. Beşiktaş taraftarı sevdiğini bırakmaz, sevince tam sever. Hatırlarsanız Sergen Yalçın’ı Beşiktaş’a ‘teknik direktör’ olarak büyük Beşiktaş taraftarı getirmişti. Beşiktaş taraftarından büyük bir şey yoktur. Burak Yılmaz, 4 büyük kulüpte oynamasına rağmen bunun ne anlam ifade ettiğinin farkında değil. Konuşmalarında, “Beşiktaş’a keşke gelmeseydim” dedi. Gelmeseydin arkadaş! Böyle davranışlarında devam ederse hiçbir yerde başarılı olamaz. Arkasında büyük destekçileri varsa onu bilemem.