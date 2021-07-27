Okçulukta Yasemin Ecem Anagöz 3. turda

Milli okçumuz Yasemin Ecem Anagöz, kadınlar bireysel mücadelesi 2. turunda Çin Halk Cumhuriyeti’nden Xiaolei Yang ile karşılaştı.

Rakibini 6-2 yenen Anagöz, 3. tura yükseldi. Üçüncü tur ve finaller 30 Temmuz’da yapılacak.,

KARIŞIK TAKIMDA 4. OLMUŞTUK

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, karışık takımda Tokyo 2020'yi 4. tamamlamıştı.

'BİREYSELDE DAHA FARKLI OLACAK'

Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, karışık takımda madalya alamadıkları için üzgün olduklarını bu sözlerle ifade ettiler...

Mete, Türkiye'nin okçuluktaki en büyük madalyasına yaklaştıklarını ancak kazanamadıklarını belirterek, "Çok garip hisler içindeyiz. Daha önce bu podyumda attık, madalya kazandık. Bu, madalyaların en büyüğü olacaktı. Elimizden geleni yaptık ama maalesef olmadı. Bireysel müsabakaların bu dördüncülükten daha farklı olmasını umut ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Yasemin Ecem ise, "Çok üzgünüm. Buraya kadar bizi destekleyen, bize dualarını gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok desteklendiğimizi biliyoruz. Keşke bu hayal kırıklığını ne kendime ne de bizi destekleyenlere yaşatmamış olsaydım." diye konuştu.