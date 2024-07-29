×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriParis 2024 Olimpiyatları Haberleri

Son dakika haberi: Okçuluk Milli Takımı'ndan Paris 2024'te ilk madalya! Tarihimizde bir ilk yaşandı

Güncelleme Tarihi:

#Paris 2024 Olimpiyat Oyunları#Mete Gazoz#Muhammed Abdullah Yıldırmış
Son dakika haberi: Okçuluk Milli Takımından Paris 2024te ilk madalya Tarihimizde bir ilk yaşandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 18:25

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında Klasik Yay Erkek Milli Takımı, üçüncülük maçında Çin'i mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Haberin Devamı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan milli takım, Wenchao Kao, Zhongyuan Li ve Yan Wang'ın temsil ettiği Çin'le karşılaştı.

İlk seti 55-54 kazanan milliler, ikinci seti 57-56 kaybetti. Çin'e üçüncü sette 55-54, dördüncü sette ise 56-54 üstünlük sağlayan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, durumu 6-2'ye getirdi ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Paris 2024 Olimpiyat Oyunları#Mete Gazoz#Muhammed Abdullah Yıldırmış

BAKMADAN GEÇME!