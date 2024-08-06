Okçuluk Milli Takımı Teknik Heyeti'ne Antalya'da törenle karşılama!

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Okçuluk Milli Takımı teknik ekibi ve antrenörleri Antalya'da karşılandı.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul'dan Antalya'ya gelen okçuluk milli takım heyetinde bulunan idareci Görkem Dönmez, Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin ile antrenörler Natalia Nasaridze, Damla Ergin, Sermet Çınar, Yusuf Çorba, uzman psikolog Cem Doğuhan Gizep, fizyoterapist Yasin Çalhan ve kuvvet gelişim uzmanı Samet Bayraktaroğlu, Antalya Havalimanı'nda törenle karşılandı.

Bando ekibiyle yapılan karşılama töreninde, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve Antalyalı sporcular hazır bulundu.