×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Okçuluk Milli Takımı Teknik Heyeti'ne Antalya'da törenle karşılama!

Güncelleme Tarihi:

#Paris 2024#Okçuluk #Sporanasayfa
Okçuluk Milli Takımı Teknik Heyetine Antalyada törenle karşılama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 14:52

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boy gösteren Okçuluk Milli Takımı teknik ekibi ve antrenörleri Antalya'da coşkuyla karşılandı.

Haberin Devamı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Okçuluk Milli Takımı teknik ekibi ve antrenörleri Antalya'da karşılandı.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul'dan Antalya'ya gelen okçuluk milli takım heyetinde bulunan idareci Görkem Dönmez, Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin ile antrenörler Natalia Nasaridze, Damla Ergin, Sermet Çınar, Yusuf Çorba, uzman psikolog Cem Doğuhan Gizep, fizyoterapist Yasin Çalhan ve kuvvet gelişim uzmanı Samet Bayraktaroğlu, Antalya Havalimanı'nda törenle karşılandı.

Bando ekibiyle yapılan karşılama töreninde, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve Antalyalı sporcular hazır bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Paris 2024#Okçuluk #Sporanasayfa

BAKMADAN GEÇME!