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Okçuluk Federasyonu Başkanı yeniden Abdullah Topaloğlu

#Okçuluk#Abdullah Topaloğlu#Okçuluk Federasyonu
Okçuluk Federasyonu Başkanı yeniden Abdullah Topaloğlu

Türkiye Okçuluk Federasyonu 5. Olağan ve Mali Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Abdullah Topaloğlu, yeniden başkanlığa getirildi.

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The Ankara Otel'de gerçekleştirilen genel kurula, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Uğur Erdener ile Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan da katıldı.

Kullanılan 201 oyun 181'ini alan Abdullah Topaloğlu, yeniden başkanlığa seçildi. Abdullah Topaloğlu başkanlığındaki federasyonun yönetim kurulunda yer alan isimler şöyle:

Cumhur Yavaş, Elif Çahlıyan, Elif Özdemir, Fatih Albayrak, M. Fatih Kalender, Fuat Yıldırım, Hüsnü Kocaoğlu, Metin Gazoz, Rüstem Dindarol, Zafer Türkoğlu.

Divan başkanlığını Prof. Dr. Turhan Menteş'in yaptığı genel kurulda faaliyet ve denetim raporları da oy birliği ile ibra edildi.

- Erdener: "Tokyo'da büyük bir gurur yaşadık"

Açılış konuşmasını yapan Uğur Erdener, milli okçu Mete Gazoz'un Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazandığını hatırlatarak, "Hepimiz büyük bir gururu Tokyo'da yaşadık. Yıllardır beklediğimiz bir anı hep birlikte paylaştık. Sevgili Mete Gazoz'u, onu yetiştiren çok değerli teknik ekibi, Abdullah Topaloğlu başkanlığındaki yönetim kurulunu ve destek ekibini gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Okçuluk Federasyonu Başkanı yeniden Abdullah Topaloğlu

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"Bu, çok uzun soluklu yoğun çalışmanın eseri." diyen Erdener, "Dünyada hiçbir başarı tesadüfle oluşmuyor. Türkiye Okçuluk Federasyonunun gösterdiği inanç, azim, kararlılık, sporcularımıza ve teknik ekibimize sağladıkları destek... Örnek bir federasyon çalışması sergilendiğini ifade edebilirim. Sizlerden özellikle istirhamım lütfen bu birliğinizi, iç ahenginizi sonuna kadar kararlı bir şekilde korumanız. Bu sayede çok daha büyük başarılar gelecektir." şeklinde görüş belirtti.

- Baykan: "Okçuluk camiası büyük bir başarıya imza attı"

Mehmet Baykan ise Okçuluk Federasyonu Genel Kurulu'nun Türk sporu için de önemli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tokyo 2020'ye kadar Türk sporu olimpiyatlarda 6 branşta madalya almıştı. Tokyo'da beklentimiz en az üç branşta yeni madalyalar almaktı. Bunlardan birinin okçuluk branşında olmasını bekliyorduk. Yıllardır sabırla, ahenkle, ilmek ilmek işlenen bir yolda artık okçulukta olimpiyat madalyasının geleceği kendini göstermişti. Madalyanın rengi altın oldu, okçuluk camiası büyük bir başarıya imza attı. Büyük başarılar tesadüflerin eseri asla değildir. Önemli başarıların altında alın teri, emek, gözyaşı, yorgunluk, uykusuz geceler, huzursuz günler vardır. Tokyo 2020 ile madalya kazandığımız branş 9'a çıktı. Kadın sporcularımız çok önemli madalyalar aldı. En fazla madalya aldığımız olimpiyatı yaşadık. Bu başarıyı daha da taçlandırarak önümüzdeki olimpiyatlarda devam ettireceğimize inancımız tam."

- Topaloğlu: "Sorumluluğumuz arttı"

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Türk okçuluğunun olimpiyatlardaki madalya özlemini Tokyo'da sonlandırdıklarına dikkati çekti.

2016'dan Tokyo Olimpiyatları'na kadar olan 5 yıllık süreci planladıkları gibi geçirdiklerini söyleyen Topaloğlu, "O tarihten bu tarafa tek hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'ydı. Sonunda amacımız olan olimpiyat madalyasına ulaştık. Türk okçuluğun ilk olimpiyat madalyası, ilk altın madalyası. Dolayısıyla hepimiz çok mutlu ve gururluyuz.” diye konuştu.

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Topaloğlu, "Bu madalya, federasyonumuza yeni ve ağır sorumluluklar yükledi. Bunun da bilincindeyiz. Bugün 5. genel kurulumuzu yaptık ve yarın 2024 Paris Olimpiyatları için çalışmalarımıza başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Okçuluk Federasyonu Başkanı yeniden Abdullah Topaloğlu

Mete'nin olimpiyat şampiyonluğunun ardından okçuluğa ilginin çok daha arttığına işaret eden Topaloğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'de son 10 yıldır Türk okçuluğuna büyük bir ilgi var. Tüm aileler, çocuklarımız okçulukla ilgileniyor. Biz federasyon olarak bu talebe cevap vermeye çalışıyoruz. Ancak Tokyo 2020'den sonra bu talep üç misline çıktı. Federasyon olarak bu talebi karşılamak tabii ki bizim görevimiz. Bu talebi de karşılıyoruz, karşılayacağız. Yeni Meteler, yeni Yaseminler yetiştireceksek bu şekilde yetiştireceğiz. Çocuklarımızı özellikle 13-14 yaş grubundan alıp güzel bir eğitime tabi tutacağız. Onlar ileride yeni Meteler, yeni Yaseminler olarak karşımıza çıkacak."

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Destekleri ve birlik beraberlik ortamı için delegelere teşekkür eden Topaloğlu, bu güvene layık olmak adına özveriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

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#Okçuluk#Abdullah Topaloğlu#Okçuluk Federasyonu

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