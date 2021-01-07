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Basketbol
AA
Haber Giriş: 07.01.2021 - 17:49 | Son Güncelleme:

Okben Ulubay, Basketbol Süper Lig'e geri döndü! Aliağa Petkimspor...

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Okben Ulubay, Basketbol Süper Lig'e geri döndü! Aliağa Petkimspor...
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ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Sırbistan temsilcisi KK FMP'den Okben Ulubay'ı kadrosuna dahil etti.

Petkimspor'dan yapılan açıklamada, KK FMP forması ile ABA Ligi’nde mücadele eden 1996 doğumlu kısa forvet Okben Ulubay'ın sezonun geri kalan kısmında Aliağa Petkimspor'da forma giyeceği bildirildi.

Okben Ulubay, Türkiye'de daha önce Anadolu Efes, Pertevniyal, Yeşilgiresun Belediyespor ve Darüşşafaka formaları giymişti.

Öte yandan Aliağa Petkimspor kadrosunda yer alan Hakan Yapar'la yolların ayrıldığı açıklandı.

Okben Ulubay, Basketbol Süper Lige geri döndü Aliağa Petkimspor...

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