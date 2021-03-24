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Okay Yokuşlu'dan harika performans
A Milli Takım'da Okay Yokuşlu, Hollanda'yı ağırladığımız 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında gösterdiği performansla göz doldurdu.
Karşılaşmaya 11'de başlayan Okay, Burak Yılmaz'ın attığı 2. golde penaltıyı kazandıran oyuncu olurken ilk yarının son anlarında Hollanda'da Frenkie de Jong'un kafa vuruşunu çizgiden çıkardı.
Okay Yokuşlu'nun bu performansı, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
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