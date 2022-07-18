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Okay Yokuşlu yeniden West Bromwich Albion'da

#Transfer#Okay Yokuşlu#Transfer Haberleri
Okay Yokuşlu yeniden West Bromwich Albionda

Okay Yokuşlu, daha önce 2020-21 sezonunda kiralık olarak forma giydiği İngiltere Championship ekibi West Bromwich Albion ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Milli futbolcu Okay Yokuşlu, daha önce 2020-21 sezonunda kiralık olarak forma giydiği İngiltere Championship ekibi West Bromwich Albion ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

La Liga ekiplerinden Celta Vigo ile geçtiğimiz günlerde sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile sona erdiren Okay Yokuşlu'nun yeni adresi İngiltere oldu. Championship ekiplerinden West Bromwich Albion, tecrübeli orta saha oyuncusunu 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Daha önce 2020-21 sezonunda kiralık olarak WBA forması giyen Okay, 16 maçta görev almış ve takımına 1 asistlik katkı sağlamıştı,

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#Transfer#Okay Yokuşlu#Transfer Haberleri

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