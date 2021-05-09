Okay Yokuşlu ve Mbaye Diagne'nin forma giydiği West Bromwich Premier Lig'e veda etti
Premier Lig'in 35. haftasında Arsenal, sahasında West Bromwich'i 3-1 mağlup etti. Okay Yokuşlu ve Mbaye Diagne'nin formasını giydiği West Bromwich, Premier Lig'den düşen ikinci takım oldu.
Milli futbolcu Okay Yokuşlu ve eski Galatasaraylı Mbaye Diagne'nin formasını giydiği West Bromwich Albion, Premier Lig'in 35. haftasında Arsenal ile deplasmanda karşılaştı.
Mücadeleyi 3-1 kaybeden West Bromwich, Sheffield United'dan sonra Premier Lig'den düşen 2. takım oldu.
Ev sahibi Arsenal'e galibiyeti getiren golleri; 29. dakikada Smith Rowe, 35. dakikada Pepe ve 90. dakikada Willian kaydetti. West Bromwich'in 67. dakikada Matheus Pereira ile bulduğu gol, yenilgiyi önleyemedi.
Okay Yokuşlu mücadelede 90 dakika forma giyerken, ilk 11'de sahaya çıkan Mbaye Diagne, 56. dakikada yerini Hal Robson-Kanu'ya bıraktı.
Bu sonuçla Arsenal puanını 52'ye yükseltti. West Bromwich ise 26 puanda kaldı.
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