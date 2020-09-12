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GeriFutbol Okay Yokuşlu transferinde son dakika | Trabzonspor istedi, Galatasaray'ı seçti
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Futbol
Haber Giriş: 12.09.2020 - 10:35 | Son Güncelleme:

Okay Yokuşlu transferinde son dakika | Trabzonspor istedi, Galatasaray'ı seçti

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Galatasaray'ın transfer etmeye çalıştığı Okay Yokuşlu için eski takımı Trabzonspor da devreye girdi. Ancak milli yıldız, Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediğini söyledi. Galatasaray yönetimi hafta içinde bu işi bitirmek istiyor.

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  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
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Etebo’nun ardından Galatasaray’ın orta sahadaki yeni hedefi Okay Yokuşlu... Özellikle Fatih Terim’in istediği 26 yaşındaki başarılı orta saha konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Cim Bom kiralama teklifini 1.5 milyon Euro’ya çıkartırken, önümüzdeki sezon devreye girecek zorunlu satın alma opsiyonu için de rakamı 5 milyon Euro seviyelerine yükseltti. Celta Vigo, bu kez Okay’ı göndermeye hazır.



TRABZONSPOR'U REDDETTİ
Hatta Trabzonspor da devreye girmiş durumda. Fırtına, 6 milyon Euro’ya sattığı eski oyuncusu için nabız yokladı. Fakat Okay’ın tercihini Galatasaray’dan yana kullandığı ve Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediğini söylediği öğrenildi.

Yıldız orta saha, artık kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Galatasaray Yönetimi, hafta içinde bu transferi noktalamayı hedefliyor. (Fanatik)

Okay Yokuşlu transferinde son dakika | Trabzonspor istedi, Galatasarayı seçti

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