Okay Yokuşlu Trabzonspor’a gelecek mi? Transfer çalışmalarında son durum...

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Trabzonspor, Okay Yokuşlu'nun transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Eski oyuncusu ile prensipte anlaşma sağlayan bordo-mavililer transferi bitirmek istiyor. Yokuşlu, 2015-2018 yılları arasında Trabzonspor’da forma giymişti.

OKAY YOKUŞLU TRABZONSPOR’A GELECEK Mİ?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da transfer çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Bordo-mavili ekip eski oyuncusu Okay Yokuşlu ile anlaşmanın eşiğinde. Abdullah Avcı’nın ısrarcı olması üzerine harekete geçen yönetim, 30 yaşındaki orta saha ile prensip anlaşmasına vardı.

Türkiye’de tatilini sürdüren Okay, kulüplerin uzlaşmasını bekliyor. West Bromwich ile 1 yıl kontratı kalan ve ayrılması neredeyse kesinleşen Okay konusunda taraflar arasındaki makas iyice daraldı. Kısa zamanda bonservis rakamı için anlaşma sağlanması bekleniyor.