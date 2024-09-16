Okay Yokuşlu: Hayal ettiğimiz gibi olmadı

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Trabzonspor’a 7 sezon sonra dönen ve bordo mavili taraftarların önünde 2 bin 717 gün sonra gol sevinci yaşayan Okay Yokuşlu, erken gelen kırmızı karttan sonra oyunun seyrinin değiştiğini söyledi. Okay, “Bugünü böyle hayal etmemiştik. Hayalimizde olan ilk dakikadan itibaren baskıyla fırsat yaratmaktı. İlk 10 dakika bunu başardık. İştahımız yerindeydi. Kırmızı karttan sonra maçın seyri değişti. Oynadığımız oyundan tatmin olduk desem yalan olur. Hiç kimse 90 dakika defans yapmak istemez. Bugünün önemli tarafı takım olarak savaşmamız” diye konuştu.

11’E 11 DEVAM EDEBiLSEYDiK FARKLI OLURDU

Trabzonsporlu Enis Bardhi, Beşiktaş maçının 11’e 11 oynanması durumunda daha farklı bir sonuç alacaklarını belirterek, “Maça 11’e 11 başladığımızda iyi bir başlangıç yaptık. Sonrasında kırmızı kart gördük. Ama sonuna kadar mücadele ettik. Belki 1 puan aldık ama 11’e 11 devam etseydi kesinlikle farklı olurdu” dedi.

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KIRMIZI KARTI GÖRDÜKTEN SONRA iŞLER BiZiM iÇiN KARMAŞIKLAŞTI

Batista Mendy de yine gördükleri kırmızı karta dikkat çekerek şunları söyledi: “Maça iyi başladık. Başlangıçta karakter gösterdik. Ama kırmızı karttan sonra işler karmaşıklaştı bizim için. Yeni hocanız geldi, ona adapte olmanız gerekiyor. Daha iyi adapte olsaydık, belki değişiklikler olabilirdi bugün.”