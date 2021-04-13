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Futbol
Haber Giriş: 13.04.2021 - 19:48 | Son Güncelleme:

Okay Karacan ile Hadi Ben Kaçtım sizlerle!

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Beşiktaş 'şampi' mi, Hikmet Karaman Shelby, 'Bizim Çocuklar' Fransa... | Hadi Ben Kaçtım #9

Okay Karacan ile Hadi Ben Kaçtım yeni bölümüyle yayında!

Beşiktaş'ın 'şampi' yürüyüşü, Galatasaray'da yönetim sorunu, Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu değişimi, Hikmet Karaman'dan Thomas Shelby kasketi ve 'Bizim Çocuklar'ın Fransa şampiyonluğuna gidişi... Okay Karacan haftanın öne çıkan konularını ele alıyor.

Okay Karacan ile Hadi Ben Kaçtım sizlerle

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