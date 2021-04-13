Okay Karacan ile Hadi Ben Kaçtım sizlerle!

Okay Karacan ile Hadi Ben Kaçtım yeni bölümüyle yayında!

Beşiktaş'ın 'şampi' yürüyüşü, Galatasaray'da yönetim sorunu, Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu değişimi, Hikmet Karaman'dan Thomas Shelby kasketi ve 'Bizim Çocuklar'ın Fransa şampiyonluğuna gidişi... Okay Karacan haftanın öne çıkan konularını ele alıyor.

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