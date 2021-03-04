Okay Karacan ile Hadi Ben Kaçtım sizlerle!

Spor Arena'nın yeni içeriği Okay Karacan ile Hadi Ben Kaçtım'ın yeni bölümü yayında...

Pres-Pas-Pelkas etkisi, Fenerbahçe'de 10 numara bilmecesi, Mostafa Mohammed'i özel kılanlar, Guardiola-Sergen Yalçın benzerliği ve daha fazlası dış sesin katkıları, Okay Karacan'ın yorumuyla Hadi Ben Kaçtım'da...