Okay Karacan: Emre'nin kariyerine prangalar takıldı kırarsa kahraman olur!

Spor Arena Özel - Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un görevine son verilmesini Okay Karacan, Spor Arena için değerlendirdi.

Takımın başına geçen Emre Belözoğlu'nun büyük bir risk aldığını ifade eden Okay Karacan, bu yolun sonunda kahramanlık olduğu kadar başarısızlık durumunda faturanın deneyimli futbol adamına kesilme ihtimalinin de olduğunu ifade etti.

Okay Karacan, "Sorumluluk sadece Erol Bulut’a ait değildir, Erol hoca daha iyi bir teknik direktör olmak için eline bir fırsat geçirdi teknik direktörlüğü özgürlüğe kavuştu. Emre Belözoğlu ise çok önemli bir risk aldı sonunda kahraman olmak var ama başarısızlıkta fatura Emre’ye kesilir. Emre Belözoğlu’nun kariyerine prangalar takıldı onları kırarsa kahraman olur." dedi.