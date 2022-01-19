Okan Kocuk'tan Trabzonspor-Giresunspor maçında tarihi performans! 3 dakikada 2 penaltı...

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Trabzonspor ile Giresunspor'un kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 22. hafta maçında Okan Kocuk'un performansı dikkat çekti. Bonservisi Galatasaray'da olan ve Karadeniz ekibinde kiralık olarak forma giyen Okan, son anlarda iki penaltı kurtardı.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadelenin sonlarında inanılmaz anlar yaşandı.

PENALTI TEKRARLANDI AMA...

Karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy ceza sahasında yaşanan pozisyonu VAR'dan izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

Bordo-mavililerde Bakasetas 90+5. dakikada penaltıdan yararlanamadı. VAR incelemesinin ardından ihlal olduğu belirlendi ve penaltı tekrarlandı.

İlk penaltıyı çıkaran Giresunspor'un kalecisi Okan Kocuk, 90+8. dakikada bir kez daha Bakasetas'a izin vermedi ve takımının 1 puanında önemli rol oynadı.

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ŞİMDİDEN ZİRVEYE ÇIKTI

Okan Kocuk, 014/15'ten bu yana bir Süper Lig sezonunda en fazla penaltı kurtaran kaleciler arasına girdi.

26 yaşındaki kaleci, bu sezon 4 penaltı kurtardı ve zirveyi bu alan Beto ve Harun Tekin ile paylaşıyor.

SON 24 ŞUTUN 20'SİNİ KURTARDI

Giresunspor file bekçisi Okan Kocuk, Süper Lig'de kalesine gelen son 24 şutun 20'sini kurtardı. Trabzonspor karşısında ise 8 kaleyi bulan şutta gole izin vermedi.

ÇIKARDIM, TEKRARLANDI, ONU DA ÇIKARDIM

Okan Kocuk, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından şu ifadeleri kullandı:

Penaltı olduğunda üzüldük, üzüldüm de. Çok iyi oynadık. Oyuncu değişikliği bile zor yapıyoruz eksikliklerden dolayı. Belki 3 puanı bile hak ettik. Penaltı oldu, çıkardım. Tekrarlandı, onu da çıkardım. Çok şükür 1 puanı buradan aldık. Son ana kadar bekledim, ortaya vurdu ve çıkardım. Bakasetas, Trabzonspor'un en iyi duran top kullanan oyuncusu. Bu sefer ortaya vurmayacağını düşündüm ve diğer tarafa atladım, çıkardım