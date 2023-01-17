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Okan Kocuk'tan Fernando Muslera sözleri: Gelen yabancılar arasında en iyisi

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#Galatasaray#Alanyaspor#Türkiye Kupası
Okan Kocuktan Fernando Muslera sözleri: Gelen yabancılar arasında en iyisi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 23:15

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Alanyaspor'u 2-1 yenerek tur atlayan Galatasaray'da oyuncular Victor Nelsson, Dries Mertens ve Okan Kocuk açıklamalar yaptı.

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Galatasaraylı futbolcular, Türkiye Kupası'nda oynanan Alanyaspor maçı sonrası konuştu.

Hücumda etkili olmaya çalıştığını belirten Victor Nelsson, "Duran toplarda her geçen gün daha tehlikeli oluyoruz. Savunmada çok iyiyim, hücumda da etkili olmaya çalışıyorum. Kendime bunu hedef koyuyorum." dedi.

Performansının giderek arttığını kaydeden Dries Mertens, "Kupada devam ettiğimiz için çok mutluyum. Yolumuza devam ediyoruz. Başarıya aç olduğumuzu sahada gösteriyoruz. Performansım arttı diyebiliriz. Gelmeden önce çok fazla hazırlık süreci geçirmedim. Yeni bir lige başladım. Her şey yerli yerine oturuyor. Antalyaspor ile önemli bir maç oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. Hatayspor maçında tribündeydim, atmosfer harikaydı. Ben de oynamak istedim. İnşallah önümüzdeki maçta oynayacağım." diye konuştu.

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Fernando Muslera'nın Türkiye'ye gelen en iyi yabancı kaleci olduğunu söyleyen Okan Kocuk, "Fernando Muslera, Türkiye'de başka bir çığır açtı. Gelen yabancılar arasında en iyisi. Onun arkasından oynamak zor bir iş. Oynamamak daha da zor. Muslera çok kaliteli bir insan, kaliteli bir kaleci. Okan Hoca'ya teşekkür ederim, bana şans verdi. Kaptanlık bandını bu maçta taktım. Bu bana nasip oldu, çok mutluyum. Kazandığımız için ayrıca mutluyum." dedi.

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#Galatasaray#Alanyaspor#Türkiye Kupası

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