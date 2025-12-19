×
Okan Kocuk: 'Play-off'larda daha güzel günler bizi bekliyor'

Güncelleme Tarihi:

#Samsunspor#UEFA Konferans Ligi#Okan Kocuk
Okan Kocuk: Play-offlarda daha güzel günler bizi bekliyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2025 01:45

UEFA Konferans Ligi'nin 6. ve son haftasında Mainz 05'e deplasmanda 2-0 yenilen Samsunspor, son 16 turu için play-off oynayacak. Karşılaşmanın ardından değerlendirmede bulunan Okan Kocuk, "Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Samsun şehrine yakışan mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Play-off'larda daha güzel günler bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nin 6. ve son haftasında Samsunspor, konuk olduğu Alman ekibi Mainz 05'e 2-0 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Kırmızı-beyazlılar, lig etabını 10 puanla 12. sırada tamamlayarak play-off'lara kaldı.

Samsunspor, play-off turunda KuPS Kuopio veya Shkendija ile eşleşecek.

Karşılaşmanın ardından Samsunsporlu oyunculardan Okan Kocuk, Yunus Emre Çift ve Antoine Makoumbou değerlendirmelerde bulundu.

OKAN KOCUK: "DAHA GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"

"İyi başladığımız bir Avrupa macerası vardık. Zaman zaman iyi dönemler, zaman zaman kötü dönemler oldu. Bugün buradan ilk 8'e kalarak ayrılmak istiyorduk. Kaybetmek istemiyorduk ama kaybettik, üzgünüz. Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Samsun şehrine yakışan mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Play-off'larda daha güzel günler bizi bekliyor."

ANTOINE MAKOUMBOU: "KAZANMALIYDIK"

"Hem kendi adıma hem de takımım adına üzgünüm. İyi başladık ama istemediğimiz bir gol yedik. Kesinlikle kazanmalıydık. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Kazanmalıydık."

YUNUS EMRE ÇİFT: "TARAFTARIMIZ TURU GEÇECEĞİMİZDEN EMİN OLABİLİR"

"İkinci yarı 1-1'i yakalayıp buradan beraberlikle dönmek istiyorduk ancak başlar başlamaz penaltı oldu ve 2-0 geriye düştük. 2-0'dan sonra işler bizim için çok daha zor oldu. Konferans Ligi'ne iyi başlamıştık ama son 3 maçta taraftarlarımızı üzdük. Play-offlara kaldık. Taraftarımız play-off'ta rakibimizi geçip Avrupa maceramızı sürdüreceğimize emin olabilir. İnşallah bunu başaracağız."

