Okan Kocuk için Galatasaray açıklaması! 'Geri dönecek ama...'

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Okan Kocuk, sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak Giresunspor'a transfer olmuştu. Kulübünde başarılı maçlar çıkaran Okan, Muslera'nın sakatlandığı dönemde kaleyi İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'e veren Fatih Terim'in takımın başındaki sonunu getiren isimlerden olmuştu.

OCAK'TA GERİ İSTENDİ AMA OLMADI

Muslera'nın sakatlandığı dönem kalede büyük bir kriz yaşayan Galatasaray, İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ten katkı alamayıp, ara transfer döneminda Okan Kocuk'u geri almak istedi. Kiralık oyuncusunu para ödeyip geri almayı kabul eden Galatasaray, Giresunspor'un rıza göstermemesinin üzerine Barcelona'dan Inaki Pena'yı kadrosuna katmıştı.

"GALATASARAY'A DÖNECEK AMA..."

Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş, Okan Kocuk'un takımdaki geleceği ile ilgili bir açıklama yaptı. Radyospor'a konuşan Keleş; "Okan sezon sonunda sözleşmesinin olduğu Galatasaray'a geri dönecek. Bize kiralık gelmişti zaten ama biz kendisiyle yeniden çalışmak isteriz. Zaman ne gösterecek bilemeyiz." dedi.

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OKAN KOCUK'UN GİRESUNSPOR PERFORMANSI

Okan Kocuk, düşme tehlikesi yaşayan takımının kalesinde başarılı maçlar çıkardı. 29 Süper Lig maçında Giresunspor kalesini koruyan 26 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 36 gol gördü. 7 maçta ise kalesini gole kapattı.