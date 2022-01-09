Okan Kocuk, hayatının maçını G.Saray’a karşı oynadı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Üniversitelerin Omikron kararıÜniversitelerin Omikron kararı#Yüz Yüze Eğitim
‘Sisal Şanstan Milli Piyango açıklaması‘Sisal Şans'tan Milli Piyango açıklaması#Sisal Şans
Kayıp sonrası G.Sarayın 3 temel problemini açıkladı Lig sonuncusu daha yakın...Kayıp sonrası G.Saray'ın 3 temel problemini açıkladı! 'Lig sonuncusu daha yakın...'#Galatasaray
MSB duyurdu: Şehitlerin kanı yerde kalmadı Etkisiz hale getirildilerMSB duyurdu: Şehitlerin kanı yerde kalmadı! Etkisiz hale getirildiler#Şehit
ABD’den Türkiye’yi dışlayan projeye retABD’den Türkiye’yi dışlayan projeye ret#ABD
İnsanlık tarihinin en gizemli yolculuğuİnsanlık tarihinin en gizemli yolculuğu#James Webb Teleskobu
Dövüştürüp atıyorlar: Vefanın suçu neDövüştürüp atıyorlar: Vefa'nın suçu ne?#Hayvanları Koruma Kanunu
Bir Hürriyet yazarına şiddetle itirazım varBir Hürriyet yazarına şiddetle itirazım var#Fuat Bol
Düğünlerde altın devri kapandı; gümüş çağı başlıyorDüğünlerde altın devri kapandı; gümüş çağı başlıyor#Gümüş
Bakan Kocadan Omikron uyarısı: Bulaşma kabiliyeti yüksek, kendinizi koruyunBakan Koca'dan 'Omikron' uyarısı: Bulaşma kabiliyeti yüksek, kendinizi koruyun!#Koronavirüs
Erdoğandan Kılıçdaroğluna tepki: Diyanetimize saldıranların haddini bildiririzErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Diyanetimize saldıranların haddini bildiririz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Brezilyada inanılmaz olay Dev kaya üzerlerine düştüBrezilya'da inanılmaz olay! Dev kaya üzerlerine düştü#Brezilya
Galatasarayda büyük yıkım Evinde tek golle kaybetti...Galatasaray'da büyük yıkım! Evinde tek golle kaybetti...#Galatasaray
Meksikada bir ilk Tlachichuca şehrine kar yağdıMeksika'da bir ilk! Tlachichuca şehrine kar yağdı#Meksika
Kritik toplantı sona erdi Bakan Nebatiden kadın istihdamı vurgusuKritik toplantı sona erdi! Bakan Nebati'den 'kadın istihdamı' vurgusu#Nureddin Nebati
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Okan Kocuk, hayatının maçını G.Saray’a karşı oynadı

#Okan Kocuk#Galatasaray#Giresunspor
Okan Kocuk, hayatının maçını G.Saray’a karşı oynadı

Giresunspor kalecisi Okan Kocuk, Süper Lig kariyerindeki en yüksek kurtarış sayısına G.Saray maçında ulaştı.

Haberin Devamı

Galatasaray’ın Giresunspor’a kiraladığı Okan Kocuk, sarı kırmızılılar karşısında devleşti. 26 yaşındaki eldiven, özellikle 58. dakikada kaleye adeta duvar ördü ve 1 pozisyonda 3 kurtarışa imza attı.

Sol kanattan gelişen atakta Ryan Babel ortayı yaptı, arka direkte topa kafayı vuran Alexandru Cicaldau’nun vuruşunu Okan kurtardı, dönen topa tamamlamak isteyen Morutan ve Halil’in vuruşların da Karadeniz ekibinin kalecisi Okan hata yapmadı.

Gözden Kaçmasın

Galatasaray-Giresunspor maçında ıslıklı protesto Taraftar, Fatih Terim ve yönetime tepki gösterdi: Yönetim istifaGalatasaray-Giresunspor maçında ıslıklı protesto! Taraftar, Fatih Terim ve yönetime tepki gösterdi: 'Yönetim istifa'Haberi görüntüle

6 KARŞILAŞMADA iLK KEZ GOL YEMEDi

Bununla beraber Galatasaray karşısında yaptığı 7 kurtarışla Süper Lig kariyerinin en yüksek sayısına ulaşmayı başaran Okan Kocuk, sarı kırmızılı takıma karşı oynadığı 6 müsabakada ilk kez kalesini kapattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Okan Kocuk#Galatasaray#Giresunspor

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı