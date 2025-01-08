Okan Derici kimdir, nereli, kaç yaşında? Okan Derici hangi takımlarda oynadı? İşte biyografi bilgileri...

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Okan Derici, 1993 yılında dünyaya geldi ve genç yaşta futbola başladı. Galatasaray forması da giyen genç oyuncu, Kırklarelispor'da profesyonel futbol kariyerine devam etmektedir. Peki Okan Derici kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte biyografi bilgileri...

OKAN DERİCİ KİMDİR?

Okan Derici, 16 Nisan 1993 tarihinde Almanya Giessen'de dünyaya geldi. Genç futbolcu, babasının desteğiyle futbola başladı. Eintracht Lollar takımında kısa sürede parlayan Derici, 12 yaşına kadar burada oynadı.

Daha sonra TSG Wieseck Giessen altyapısına transfer oldu. Bu takımda ilk maçlarında birden fazla gol atan Derici, birçok üst kademe takımının dikkatini çekmeye başladı. 2008-2011 yılları arasında Eintracht Frankfurt'ta forma giydi. Genç oyuncu, Frankfurt'la olan sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatarasay'a transfer oldu. Daha sonra Konyaspor, Büyükşehir Gaziantep, Altınordu, Ümraniyespor, Denizlispor'da forma giyen Derici, Kırklarelispor takımında yer almaktadır.

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Okan Derici, 2 kez Türkiye U-15, 15 kez Türkiye U-17, 6 kez Türkiye U-18 ve 10 kez de Türkiye U-19 forması olmak üzere toplam 5 kez millî formayı giydi ve müsabakalarda 8 gol kaydetti.