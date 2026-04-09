Okan Buruk'un yeni taliplerini duyurdular! Tudor sonrası Tottenham'ı reddetmişti

#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Okan Burukun yeni taliplerini duyurdular Tudor sonrası Tottenhamı reddetmişti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2026 18:35

Galatasaray'da üst üste 3 şampiyonluk yaşayan ve 4. sezonunda takımıyla zirvede yer alan Okan Buruk'un yeni talipleri duyuruldu.

Süper Lig'de geçtiğimiz 3 sezonu şampiyon tamamlayan ve bu sezon da sarı-kırmızılılarla zirvede yer alan Okan Buruk için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon son 16 turu oynayan ve Liverpool, Juventus zaferleriyle dikkatleri üzerine iyice çeken başarılı teknik adamın talipleri artıyor.

TOTTENHAM'I REDDETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Tottenham, Igor Tudor ile yollarını ayırmasının ardından deneyimli çalıştırıcıya talip olmuştu. Ancak 52 yaşındaki çalıştırıcı bu teklifi reddettiği ileri sürülmüştü.

Premier Lig ekibi, yoluna Roberto De Zerbi ile devam etme kararı almıştı.

Okan Burukun yeni taliplerini duyurdular Tudor sonrası Tottenhamı reddetmişti

İKİ TALİBİ DAHA VAR

TuttoMercatoWeb'in haberine göre; Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad, Okan Buruk'u listesine aldı.

Haberde; Al-Ittihad'da Sergio Conceiçao'nun görevinden ayrılabileceği ve Türk teknik adamın ciddi adaylardan biri olduğu bilgisi verildi.

Ayrıca Lazio'nun da Okan Buruk ile ilgilendiği belirtildi. Maurizio Sarri'nin İtalyan ekibinden ayrılabileceği bilgisi verildi.

#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!