Okan Buruk’un Trabzonspor 11'i netleşti! Osimhen kararı belli oldu

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Galatasaray, Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Maçın hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor.

TRT Spor'un haberine göre; Sarı kırmızılı ekipte, kaleyi Uğurcan Çakır koruyacak. Savunmanın sağında Roland Sallai, solundaysa Eren Elmalı'nın forma giymesi bekleniyor. Stoper tandeminde ise Davinson Sánchez ile Abdülkerim Bardakcı yer alacak.

Orta sahada Lucas Torreira-Gabriel Sara ikilisinin önünde Yunus Akgün'e görev düşebileceği belirtiliyor.

Kanatlarda sağda Barış Alper Yılmaz'a, soldaysa Rafael Leao'ya şans verilmesi bekleniyor.

Galatasaray ileri uçtaysa Deniz Gül ile gol arayacak.

SINGO KAFİLEDE YOK, LEMINA ŞÜPHELİ, OSIMHEN VE GÜNAY'IN İSE KADRODA OLMASI BEKLENİYOR

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Sakatlığı bulunan Wilfried Singo, kafilede yer alamayacak. Mario Lemina'nın durumunun da taktik idmanın ardından netleşeceği bildirildi.

Victor Osimhen ve Günay Güvenç'in ise geniş kadroda olması bekleniyor.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği Süper Lig 6. hafta mücadelesi 19 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak zorlu mücadele, beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.