Okan Buruk'un hedefi belli oldu! Real Madrid'den istiyor

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Galatasarayâ€™da transferde gÃ¶zler yeniden dÃ¼nya yÄ±ldÄ±zlarÄ±na Ã§evrildi. SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larâ€™Ä±n son olarak Real Madrid formasÄ± giyen Brahim Diaz iÃ§in temas kurduÄŸu iddia edildi. Teknik direktÃ¶r Okan Burukâ€™un, hÃ¼cum hattÄ±nda hem 10 numara hem de kanatlarda oynayabilen Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ bir oyuncu istediÄŸi, listenin Ã¼st sÄ±ralarÄ±nda da FaslÄ± yÄ±ldÄ±zÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± konuÅŸuluyor.

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26 yaÅŸÄ±ndaki Brahim Diaz, futbola Malaga altyapÄ±sÄ±nda baÅŸladÄ±ktan sonra Manchester Cityâ€™ye transfer oldu. ArdÄ±ndan Real Madridâ€™in yolunu tutan yÄ±ldÄ±z futbolcu, Milanâ€™da kiralÄ±k geÃ§irdiÄŸi dÃ¶nemde Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yakaladÄ± ve yeniden Ä°spanyol devinin Ã¶nemli rotasyon oyuncularÄ±ndan biri haline geldi. SaÄŸ kanat, sol kanat ve 10 numara pozisyonlarÄ±nda gÃ¶rev yapabilen, iki ayaÄŸÄ±nÄ± da etkili kullanan Brahim; dar alandaki Ã§abukluÄŸu, adam eksiltme becerisi ve oyun kurucu Ã¶zellikleriyle Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.

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BURUK'UN ARADIÄžI PROFÄ°L

Galatasaray cephesinde ise plan net... Okan Buruk, Åžampiyonlar Ligiâ€™nde fark yaratabilecek, topu ayaÄŸÄ±na isteyen ve kilit maÃ§larda bireysel kalitesiyle skoru deÄŸiÅŸtirebilecek bir hÃ¼cum oyuncusunu kadroya katmak istiyor. Brahim Diazâ€™Ä±n bu profile tam anlamÄ±yla uyduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor. SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± yÃ¶netimin, oyuncunun Real Madridâ€™deki durumunu yakÄ±ndan takip ettiÄŸi ve oluÅŸabilecek fÄ±rsatÄ± deÄŸerlendirmek istediÄŸi belirtiliyor.

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KOLAY DEÄžÄ°L...

Ancak transfer kolay gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor. Real Madridâ€™in oyuncuyla ilgili son kararÄ± teknik heyetin hazÄ±rlÄ±k kampÄ±ndaki deÄŸerlendirmesinin ardÄ±ndan vermesi beklenirken, Brahimâ€™in de ilk etapta Ä°spanyol devinde kalmaya sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Buna raÄŸmen Galatasaray, yÄ±ldÄ±z futbolcunun ayrÄ±lÄ±k ihtimalini son ana kadar zorlamayÄ± hedefliyor.

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MOURINHO DETAYI

Real Madridâ€™deki forma yarÄ±ÅŸÄ±nda zaman zaman arka planda kalan Brahim Diaz, Mourinho takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na geldikten sonra ayrÄ±lÄ±ÄŸa daha yakÄ±n gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Ä°spanyol devinin FransÄ±z yÄ±ldÄ±z Olise'yi transfer etmesi halinde Diaz'Ä±n ayrÄ±lmasÄ± kesinleÅŸecek.

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