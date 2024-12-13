Okan Buruk'un hamleleri boşa çıktı, Nelsson skoru koruyamıyor!

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UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

90+2'DE GELEN GOL

Son anlarında baskı yiyen sarı-kırmızılı ekip, 90+2. dakikada Sergio Pena'nın golüne engel olamayınca sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

BURUK'TAN NELSSON'A TEPKİ

Karşılaşmada Okan Buruk ile Victor Nelsson arasında ilginç anlar yaşandı.

Başarılı teknik adam, oyuna girmeye hazırlanan Nelsson'a üstündeki tişörtü çıkarması yönünde tepki gösterdi.

İLK 11'DEYKEN TEK GALİBİYET

Galatasaray'da son iki şampiyonlukta önemli pay sahibi olan ancak bu sezon gözden düşen Victor Nelsson, yalnızca 6 kez 11'de sahaya çıktı.

Bu karşılaşmaların tamamında gol yiyen sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'a 5-0, Young Boys'a 3-2 ve 1-0 kaybederken Kasımpaşa ile 3-3 ve AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı.

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Nelsson'un 11'de olduğu ve Galatasaray'ın 3 puan aldığı tek karşılaşma 16 Ağustos'ta Konya'da oynandı.

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NELSSON HAMLESİ SONUÇSUZ MU KALIYOR?

Okan Buruk, 8 karşılaşmada ise Danimarkalı stoperi skoru korumak için sahaya sürse de ortaya çıkan sonuçlar dikkat çekti.

Nelsson'un skoru korumak adına oyuna sonradan girdiği 8 maçın 5'inde Galatasaray kalesinde en az 1 gol gördü.

AVRUPA'DA 18 DAKİKADA 2 GOL

26 yaşındaki savunma oyuncusu, Elfsborg maçında skorun 4-2 olduğu 89'da oyuna dahil olurken Elfsborg uzatma dakikalarında gol buldu ve karşılaşma 4-3 tamamlandı.

Son olarak Nelsson, Malmö karşısında da 17 dakika süre bulurken skor 2-1'den 2-2'ye geldi.

6 MAÇ, 102 DAKİKA, 4 GOL

Nelsson, Süper Lig'de ise 6 maçta oyuna sonradan girerek 102 dakika alırken bu karşılaşmaların 3'ünde Galatasaray kalesinde gol yemekten kurtulamadı.

Danimarkalı stoper, Gaziantep FK maçında 13, Samsunspor'da 45, Sivasspor'da 16 dakika sahada kalırken Galatasaray maçların bu bölümlerinde toplam 4 gol yedi.

Galatasaray, Nelsson'un oyuna girdiği Fenerbahçe, Bodrum FK ve Rizespor müsabakalarında skoru korumayı başardı.