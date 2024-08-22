×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Okan Buruk'un hakem isyanının altında Fernando Muslera olayı yatıyor! 2022 Dünya Kupası'nda Daniel Siebert'e büyük tepki göstermişti...

Güncelleme Tarihi:

#GALATASARAY#Okan Buruk#Fernando Muslera
Okan Burukun hakem isyanının altında Fernando Muslera olayı yatıyor 2022 Dünya Kupasında Daniel Sieberte büyük tepki göstermişti...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 13:09

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a 3-2 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından maçın hakemi Daniel Siebert'i eleştirmişti. Buruk'un sözlerinin altında yatan sebep ise belli oldu.

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Young Boys'a konuk oldu. Sarı - kırmızılılar, 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2'yi bulmasına rağmen sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrılmış ve tur şansını İstanbul'a bırakmıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonunda karşılaşmanın hakemi Daniel Siebert için sert eleştirilerde bulunmuştu.

"RÖVANŞA AZERİ HAKEM ATANSIN"

Tecrübeli çalıştırıcı, "Ben tribündeydim cezamdan ötürü, tribünden seyrederken hakemin oyunu yönetmesi beni rahatsız etti. Hep oyunu durdurdu. Gereksiz kartlar gösterdi. 1 kartı yazması 1 dakika sürdü. Bu seviyede çok daha fazlasını bekliyor, hayal ediyorsunuz. İsviçre'nin Alman kantonundayız, Alman hakem geliyor. Daha önce bir oyuncumuzla Dünya Kupası'nda problem yaşamış bir hakem geliyor. Kötü niyet aramıyorum ama atamalarda... Bir Azeri hakemi Türk maçına atıyorlar mı? Arabayla gelmiştir buraya hakem. Kardeş ülkeye Alman hakem atanmış. İnşallah rövanş maçına Azeri hakem atarlar. Eşitlemiş oluruz." ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınFenerbahçenin Michy Batshuayi hamlesi, Galatasaraya Şampiyonlar Ligi için umut oldu 27 milyon euro...Fenerbahçe'nin Michy Batshuayi hamlesi, Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi için umut oldu! 27 milyon euro... Haberi Görüntüle

O SÖZLERİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Buruk'un "aha önce bir oyuncumuzla Dünya Kupası'nda problem yaşamış bir hakem geliyor. Kötü niyet aramıyorum ama atamalarda..." sözlerinin altında yatan gerçek ortaya çıktı.

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, 2022 Dünya Kupası'nda Alman hakeme fiziki müdahalede bulunması nedeniyle FIFA tarafından cezalandırılmıştı.

NE OLMUŞTU?

2022 Dünya Kupası H Grubu'nun son maçlarında tarihi bir olay yaşanmış, aynı puan ve averajı paylaşan Güney Kore ve Uruguay'dan Güney Kore adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Maçın son anlarında Gana ceza alanı içinde yaşanan pozisyonda Uruguay cephesi penaltı bekledi. Maçın hakemi Daniel Siebert oyunu devam ettirmişti. Uruguaylı futbolcular, mücadele sırasında başka pozisyonlarda da tartışmalı karar verdiğini düşündükleri Alman hakeme büyük tepki göstermişti.

Okan Burukun hakem isyanının altında Fernando Muslera olayı yatıyor 2022 Dünya Kupasında Daniel Sieberte büyük tepki göstermişti...

Haberin Devamı

Luis Suarez'in yedek kulübesinde gözyaşları içerisinde kaldığı son düdük sonrası başta Muslera olmak üzere Edinson Cavani, Diego Godin ve Jose Gimenez, tünele doğru giden hakemin üzerine yürüdü. Muslera, Siebert soyunma odasına giden hakeme fiziki müdahalede bulunmuştu.

Karşılaşmanın ardından Uruguaylı futbolcular Muslera, Gimenez, Cavani ve Godin, hakem Siebert'e tepki gösterirken soruşturma başlatılmıştı. FIFA, hakem Siebert'e yönelik tepkileri nedeniyle Muslera ve Gimenez'e dörder maç, Cavani ile Godin'e ise birer maç ceza vermişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#GALATASARAY#Okan Buruk#Fernando Muslera

BAKMADAN GEÇME!