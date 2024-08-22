Okan Buruk'un hakem isyanının altında Fernando Muslera olayı yatıyor! 2022 Dünya Kupası'nda Daniel Siebert'e büyük tepki göstermişti...

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Young Boys'a konuk oldu. Sarı - kırmızılılar, 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2'yi bulmasına rağmen sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrılmış ve tur şansını İstanbul'a bırakmıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonunda karşılaşmanın hakemi Daniel Siebert için sert eleştirilerde bulunmuştu.

"RÖVANŞA AZERİ HAKEM ATANSIN"

Tecrübeli çalıştırıcı, "Ben tribündeydim cezamdan ötürü, tribünden seyrederken hakemin oyunu yönetmesi beni rahatsız etti. Hep oyunu durdurdu. Gereksiz kartlar gösterdi. 1 kartı yazması 1 dakika sürdü. Bu seviyede çok daha fazlasını bekliyor, hayal ediyorsunuz. İsviçre'nin Alman kantonundayız, Alman hakem geliyor. Daha önce bir oyuncumuzla Dünya Kupası'nda problem yaşamış bir hakem geliyor. Kötü niyet aramıyorum ama atamalarda... Bir Azeri hakemi Türk maçına atıyorlar mı? Arabayla gelmiştir buraya hakem. Kardeş ülkeye Alman hakem atanmış. İnşallah rövanş maçına Azeri hakem atarlar. Eşitlemiş oluruz." ifadelerini kullanmıştı.

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O SÖZLERİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Buruk'un "aha önce bir oyuncumuzla Dünya Kupası'nda problem yaşamış bir hakem geliyor. Kötü niyet aramıyorum ama atamalarda..." sözlerinin altında yatan gerçek ortaya çıktı.

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, 2022 Dünya Kupası'nda Alman hakeme fiziki müdahalede bulunması nedeniyle FIFA tarafından cezalandırılmıştı.

NE OLMUŞTU?

2022 Dünya Kupası H Grubu'nun son maçlarında tarihi bir olay yaşanmış, aynı puan ve averajı paylaşan Güney Kore ve Uruguay'dan Güney Kore adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Maçın son anlarında Gana ceza alanı içinde yaşanan pozisyonda Uruguay cephesi penaltı bekledi. Maçın hakemi Daniel Siebert oyunu devam ettirmişti. Uruguaylı futbolcular, mücadele sırasında başka pozisyonlarda da tartışmalı karar verdiğini düşündükleri Alman hakeme büyük tepki göstermişti.

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Luis Suarez'in yedek kulübesinde gözyaşları içerisinde kaldığı son düdük sonrası başta Muslera olmak üzere Edinson Cavani, Diego Godin ve Jose Gimenez, tünele doğru giden hakemin üzerine yürüdü. Muslera, Siebert soyunma odasına giden hakeme fiziki müdahalede bulunmuştu.

Karşılaşmanın ardından Uruguaylı futbolcular Muslera, Gimenez, Cavani ve Godin, hakem Siebert'e tepki gösterirken soruşturma başlatılmıştı. FIFA, hakem Siebert'e yönelik tepkileri nedeniyle Muslera ve Gimenez'e dörder maç, Cavani ile Godin'e ise birer maç ceza vermişti.