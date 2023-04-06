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Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan olay paylaşım! MHK Başkanı Lale Orta'yı hedef aldı...

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#Galatasaray#Nihan Buruk#Başakşehir
Okan Burukun eşi Nihan Buruktan olay paylaşım MHK Başkanı Lale Ortayı hedef aldı...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 11:30

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, MHK Başkanı Lale Orta'yı hedef alan bir paylaşımda bulundu.

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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, sarı kırmızılı ekibin Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e elenmesinin ardından kişisel sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

Tartışmalı hakem kararlarının damga vurduğu mücadele sonrasında Galatasaray camiasının yıldızının barışmadığı MHK Başkanı Lale Orta'yı hedef alan Nihan Buruk, "2022-23 Süper Lig Lale Orta Sezonu" yazılı bir görsel paylaştı.

Nihan Buruk'un söz konusu paylaşımı sosyal medyada büyük ses getirdi.

Okan Burukun eşi Nihan Buruktan olay paylaşım MHK Başkanı Lale Ortayı hedef aldı...

DAHA ÖNCE DE "HIRSIZ ALİ PALAYIBIK" PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

Galatasaray, geçtiğimiz Ekim ayında, Süper Lig'de 2-0 öne geçtiği mücadelede Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılı takıma gösterilen iki kırmızı kart büyük tartışma yaratırken teknik direktör Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan olay bir paylaşım gelmişti.

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Nihan Buruk, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulumuştu. "Kırmızı kart çok tartışıldı, Okan Hoca çok üzüldü, ne söylemek istersiniz?" sorusunu yanıtlayan Nihan Buruk "Bir şey söylemek istemiyorum, üzgünüz" yanıtını vermişti. "Galatasaray şampiyon olacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Nihan Buruk, "Galatasaray şampiyon olacak. Destek, tam destek! Sonuna kadar!" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan kişisel sosyal medya hesabından oğlu Ali Yiğit Buruk'un ağladığı anları paylaşan Nihan Buruk, söz konusu paylaşımında "Hırsız Ali Palabıyık" ifadelerini kullanmıştı.

Okan Burukun eşi Nihan Buruktan olay paylaşım MHK Başkanı Lale Ortayı hedef aldı...

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