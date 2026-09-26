Okan Buruk'un 'dingil' dediği hakemden Uğurcan Çakır'a kırmızı kart!

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A Millî Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi'nin ilk haftasında Fransa'yı Kocaeli Stadyumu'nda ağırladı. Fransa'nın 54. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı golle 1-0 kazandığı karşılaşmanın son bölümünde ise dikkat çeken bir karar yaşandı.

UĞURCAN ÇAKIR'A DİREKT KIRMIZI KART

Karşılaşma boyunca kritik kurtarışlara imza atan Uğurcan Çakır, 86. dakikada millî takım adına talihsiz bir an yaşadı. Fransa'nın savunma arkasına gönderdiği topa müdahale etmek için ceza sahasının dışına çıkan deneyimli kaleci, topa elle temas etti.

Pozisyonun ardından VAR incelemesine giden Alman hakem Felix Zwayer, Uğurcan Çakır'ın ceza sahası dışında elle oynadığını gerekçesiyle direkt kırmızı kartına başvurdu.

Bu kararın ardından A Millî Takım karşılaşmanın kalan bölümünü 10 kişi tamamladı. Uğurcan Çakır'ın oyundan atılmasıyla kaleye Altay Bayındır geçerken, Barış Alper Yılmaz kenara geldi.

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OKAN BURUK'UN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Uğurcan Çakır'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonda VAR hakemi olarak görev yapan Christian Dingert'in ismi, Okan Buruk'un daha önce yaptığı açıklamaları da yeniden gündeme getirdi.

Galatasaray'ın Sporting'e 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Buruk, VAR müdahalesi yapılmadığını düşündüğü bir pozisyon üzerinden Alman hakeme tepki göstermişti.

Okan Buruk, söz konusu açıklamasında Christian Dingert'in soyadına gönderme yaparak, "Dingert, yani dingil de dediler ama Dingert diyoruz biz" ifadelerini kullanmıştı.

MERİH DEMİRAL'DAN TEPKİ: "HAKEM DE EMİN DEĞİLDİ"

Mücadelenin ardından mikrofonların başına geçen Merih Demiral, hakem yönetimine tepki gösterdi. Demiral, "Hakemin yanına gittim, hakem de emin değildi. VAR'dan izlemesine rağmen yüzde 50 50 olduğunu söyledi. Kırmızı kart değildi. Basitti. Fransızlar konuşmayı seviyor, hakemi etki altına aldılar." ifadelerini kullandı.