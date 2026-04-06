Okan Buruk'un derbilerdeki 'sihiri' kayboldu!

Galatasaray'daki ilk 3 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunu kazanan teknik direktör Okan Buruk’un bu başarısında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzon maçlarındaki performansı önemli rol oynamıştı.

Buruk yönetimindeki Cimbom, geçtiğimiz sezonlarda 3 büyük rakibiyle oynadığı karşılaşmalarda yüzde 67 gibi son derece yüksek bir galibiyet oranı yakaladı. Bu 3 sezonun her birindeki 6’şar derbide 4’er galibiyet alan Buruk, bu sezon ise oynadığı 5 büyük maçta sadece 1 galibiyet elde ederken, diğerlerinde 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Buruk’lu Galatasaray’ın derbilerdeki galibiyet oranı böylelikle yüzde 20’ye düşmüş oldu.

Cimbom bu sezonun son derbisini 26 Nisan’da Fenerbahçe ile sahasında oynayacak.