Okan Buruk'un Başakşehir maçı için Icardi ve Sane kararı belli oldu!

Süper Lig’deki galibiyet serisini Beşiktaş’la berabere kalarak sonlandıran Galatasaray, şimdi yeni bir seri yaratmanın hesapları içinde. Milli ara sonrası Aslan’ın ilk sınavı ise deplasmanda Başakşehir’e karşı. Ancak Galatasaray, aradan önceki ideal kadrosuna göre ciddi bir rotasyon hazırlığında.

Teknik direktör Okan Buruk, sakat, cezalı ve özellikle de ülkelerinden yorgun dönecek olan oyuncuların durumuna göre kadroda bazı değişiklikler yapacak. Okan Buruk bu değişiklikleri yaparken, önümüzdeki hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak olan Bodo/ Glimt mücadelesini de göz önünde bulunduracak.

Bir diğer zorunlu değişiklik sağ bekte yaşanacak. Buruk, tam Singo’yla birlikte defansın sağındaki soru işaretlerini ortadan kaldırmışken, genç oyuncunun yaşadığı sakatlık ve 2 hafta takımdan uzak kalacak olması, burada yine farklı bir tercih yapılmasına yol açacak. Okan Buruk için en ideal tercih, sezon başından beri sağ bekte kullandığı Sallai olacak. Ancak Macar yıldız da ülkesinden yorgun dönecek ve hem Başakşehir hem de Bodo maçlarını üst üste kaldırmakta zorlanabilir.

Okan Buruk, ara bölümdeki çalışmalarından çok memnun kaldığı Sane’yi yeniden ilk 11’e dahil etme planları yapıyor. Bu da Barış ve Yunus ikilisinden birinin kulübeye dönmesi anlamına geliyor. Cezası nedeniyle Ay-Yıldızlı ekibin ilk maçında forma giymeyen, ikinci maça da sonradan giren Barış büyük ihtimalle Başakşehir’e karşı 11’de başlayacak. Yunus’un ise oyuna ikinci yarıda girmesi bekleniyor.

Bir başka değişim de hiç şüphesiz hücum hattında yaşanacak. Özellikle ileri uçta Osimhen’in durumu çok kritik. Bir önceki Milli Takım macerasından sakat dönen 26 yaşındaki futbolcu tam iyileşip formasına kavuşmuştu ki, yeniden Nijerya kampına katıldı. İlk olarak Lesotho’ya karşı asist yapan, kafileyi taşıyan uçağın ön camı çatlayıp acil iniş yapınca panik yaşayan Osimhen, son olarak Benin’e 3 gol attı ve ülkesini Dünya Kupası yolunda Play-Off’a taşıdı.

Ancak Osimhen, maçın 81. dakikasında çok yorulduğunu işaret ederek değişiklik istedi ve kenara alındı. Bu durumda golcü futbolcu Başakşehir karşısında da oynamak istemeyebilir. Sezon başında da Okan hocadan bir maçlık izin isteyen Osimhen’in Başakşehir deplasmanında da yerini Icardi’ye bırakıp, Şampiyonlar Ligi’ndeki Bodo/Glimt sınavında ilk 11’e dönme ihtimali oldukça yüksek görünüyor.