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Haber Giriş: 12.03.2020 - 22:58,Son Güncelleme:/

Okan Buruk’un Avrupa’daki 5. galibiyeti

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Okan Buruk’un Avrupa’daki 5. galibiyeti
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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında Kopenhag’ı 1-0 yenen Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Okan Buruk, turuncu-lacivertlilerin başında Avrupa’daki 5. galibiyetini aldı.

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında Kopenhag’ı 1-0 mağlup etti.

Turuncu-lacivertlilerin başında 11. Avrupa sınavına çıkan Teknik Direktör Okan Buruk da böylelikle 5. zaferini kazanmış oldu. Buruk, ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Olympiakos karşısında çıkmış ve rakibine 2 mücadelede de kaybetmişti. Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarında yoluna devam eden Medipol Başakşehir, ilk maçta Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilmiş, ikinci haftada Alman ekibi Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kalmıştı. Turuncu-lacivertli takım, Okan Buruk idaresinde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti. Dördüncü müsabakasında deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 yenen İstanbul temsilcisi, beşinci maçında ise sahasında Roma'ya 3-0 mağlup oldu. Grubun son maçında deplasmanda Mönchengladbach'ı son dakika golüyle 2-1 yenen turuncu-lacivertli ekip gruptan çıkmayı başarmıştı. Buruk, son 32 turunun ilk mücadelesinde Sporting'e deplasmanda 3-1 kaybederken, rövanş maçını 4-1 kazanarak takımıyla birlikte adını son 16’ya yazdıran taraf olmayı başardı.

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