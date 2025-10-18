×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Okan Buruk'un aklı fikri 10'da! Galatasaray transferde bir operasyon daha başlattı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Hakan Çalhanoğlu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2025 08:19

Galatasaray, milli ara öncesi Milano'da görüştükleri Hakan Çalhanoğlu'nu sarı-kırmızılı takıma kazandırmaya kararlı. Torreira-İlkay-Hakan üçlüsünü birlikte kullanmak isteyen Okan Buruk'un talebiyle yıldız futbolcunun Ocak ayında transfer edilmesi için kollar sıvandı.

Galatasaray’da kış transfer döneminin 1 numaralı hedefi Hakan Çalhanoğlu.

Yaz aylarında Sarı-Kırmızılı kulübün transferi için çok uğraştığı, ancak Inter’in 30 milyon euroluk inadını kıramayan Galatasaray Yönetimi, bir kez daha operasyon başlattı. Çünkü teknik patron Okan Buruk, şu anki sisteminde Hakan’ın kritik bir yere sahip olduğunu düşünüyor ve orta saha kurgusunu Hakan - Torreira - İlkay üçlüsüyle oluşturmayı planlıyor.

Milli ara öncesinde Abdullah Kavukcu, Okan Buruk ve Hakan Çalhanoğlu’nun Milano’da yediği yemek de bu operasyonun bir parçası.

ÇOCUKLUK AŞKINA DÖNMEK İSTİYOR

Transfer sürecinde özellikle Hakan Çalhanoğlu cephesinde bir sorun yok. Milli yıldız, "Kulübümle anlaşın yeter" mesajını verdi. 31 yaşındaki oyuncunun çocukluk aşkına dönmek istediği yakın çevresi tarafından da doğrulanıyor. Ancak bunun için Galatasaray’ın Inter’le bir kez daha pazarlık masasına oturması gerekiyor.

Sarı-Kırmızılı kulüp, Hakan için 15 milyon euro civarında bir bütçe hazırlamış durumda. Şampiyonlar Ligi’ndeki gidişat da bu transferde belirleyici rol oynayacak.

KULÜBÜ KARŞISINA ALDI

Hakan bu sezon Inter’in Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 2 maçta da ilk 11’de görev aldı. Serie A’da 11’deki yerini geri alan Çalhanoğlu’nun transferi kolay olmayacak. Ancak deneyimli starın Inter’le olan sözleşmesi 2027’de sona erecek. Galatasaray Yönetimi bunu fırsata çevirip işi planladığı maliyetle bitirmeye çalışacak.

Yaz döneminde de Hakan’ın tavrı süreçte kritik rol oynamış, hatta Inter’de başkan ve bazı oyuncular Milli yıldıza karşı cephe almıştı.

BAKMADAN GEÇME!