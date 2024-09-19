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Okan Buruk'un 11. derbisi! Önceki 10 maçta...

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#Galatasaray#Okan Buruk#Fenerbahçe
Okan Burukun 11. derbisi Önceki 10 maçta...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 10:08

Okan Buruk, kariyerinde Galatasaray'ın başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 10 kez karşılaştı.

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında 11. derbisine çıkacak.

İki sezon önce göreve gelen Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 10 kez karşı karşıya geldi. Okan Buruk'lu Galatasaray, sarı-lacivertlilere karşı 1'i hükmen olmak üzere toplam 3 galibiyet elde ederken, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Siyah-beyazlılarla oynadığı müsabakalarda ise 3 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti.

Fenerbahçe ile 18 kez karşılaştı

Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken rakip oldu.

Buruk'un takımları geride kalan müsabakalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Fenerbahçe

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