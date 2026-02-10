Okan Buruk’u mest etti! Galatasaray'ın yeni transferinden şov

Haberin Devamı

Galatasaray’ın Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach’tan kadrosuna kattığı Can Armando Güner, Sarı-Kırmızılı camiada büyük heyecan yarattı.

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Ara transferin son günlerinde Galatasaray'a katılan Can Armando Okan Buruk'u heyecanlandırdı. Takımla birlikte antrenmanlara çıkan ve Rizespor deplasmanı kadrosunda da yer alan 18 yaşındaki kanat oyuncusu, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

HAYRAN BIRAKTI

Genç futbolcunun idmanlardaki performansı ve yeteneğiyle neredeyse tüm teknik ekibi kendisine hayran bıraktığı öğrenildi. Özellikle bire birdeki becerisi, hızı ve oyun zekâsıyla öne çıkan Can Armando’nun gelişimi yakından takip ediliyor.

Haberin Devamı

OKAN BURUK DOĞRU ZAMANI BEKLİYOR

Teknik direktör Okan Buruk’un, genç oyuncuyu acele etmeden, en doğru zamanda sahaya sürerek gelişimine katkı sağlamayı planladığı belirtildi. Galatasaray cephesi, Can Armando Güner’i geleceğe yönelik önemli bir yatırım olarak görüyor.