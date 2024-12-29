Okan Buruk'u düşündüren transfer teklifleri: Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Osimhen için 75 milyon euro...

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Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 8 puan fark atarak liderlik koltuğunu sağlama alarak 2025'e girecek olan Galatasaray'da gelecek olan transferlerin haricinde gidecek isimler de merak ediliyor.

Hücum hattına transferde Georges Mikautadze ve Paulo Dybala gibi isimlerle görüşen sarı kırmızılılar, elindeki oyuncuları da takımda tutmak istiyor.

Birçok yıldızın Galatasaray'da sergilediği performansla dünyanın dört bir yanından teklifler aldığı ileri sürülürken takımın süperstarları Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin geleceği hakkında flaş iddialar ortaya atıldı.

ICARDI'YE İSPANYA'DAN TALİP

Fanatik'in İspanyol basınından derlediği haberine göre, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Real Betis’in radarına takıldı. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi’yi renklerine bağlamak isteyen İspanyol ekibinin Galatasaray'dan oyuncunun sağlık raporlarını isteyeceği ileri sürüldü.

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Haberin devamında sakatlıktan ziyade transferdeki en büyük sorunun Icardi’nin senelik 10 milyon euroyu bulan maliyetinin olduğu aktarıldı.

TOTTENHAM MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Tottenham’ı devirerek hem ilk 8 şansını pekiştiren hem de namağlup unvanını koruyan Galatasaray’a maçta sakatlanan Mauro İcardi’den kötü haber gelmişti. Maçın 85. dakikasında kendini yere bırakan ve sedye ile sahadan çıkmak zorunda kalan Arjantinli yıldızın sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiği açıklanmıştı.

MANCHESTER UNITED'IN OSIMHEN ISRARI BİTMİYOR

Victor Osimhen ile aylardan beri ilgilenen Manchester United, transferde gaza bastı. İngiliz basınında yer alan haberlerde Premier Lig ekibinin teknik direktörü Ruben Amorim'in, sezonun ikinci yarısında Osimhen ile çalışmak istediği belirtildi.

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75 MİLYON EURO HAZIR

Manchester United'ın Osimhen'in 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini hazırladığı ve transfer için geri sayıma geçtiği aktarıldı. Hem oyuncu hem de Napoli ile görüşen Kırmızı Şeytanlar, transferi bitirmek için ısrarcı olduğu ileri sürülüyor.

NAPOLI'NİN İSTEDİĞİ RAKAM 75 MİLYON EURO

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, "Victor Osimhen ile ilgilenen birçok kulüp var. Galatasaray, 75 milyon avro net ücreti ödemezse Osimhen'i alamaz." demişti.

Dünyaca ünlü 2 golcüsünün de talipleri olan Galatasaray'ın transferde nasıl bir tutum izleyeceği ise merakla bekleniyor.