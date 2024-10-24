Okan Buruk'tan Yunus Akgün tepkisi: Büyük sıkıntı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Yunus Akgün’ün sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmesini sert sözlerle eleştirdi. “Yunus Akgün’ün sevkine şaşırdık. Daha önce de şaşırdık, yine şaşkınız” diyen Buruk, “Ne olduğunu anlayamıyoruz. Yunus’un ceza almayacağını düşünüyorum, umut ediyorum ve ortada ceza alacak bir şey yok. Sadece Galatasaraylı oyuncular bunu yaşıyor” ifadelerini kullandı.

ÇOK FAZLA HAKEM HATASI YAŞIYORUZ

Bu sezon yaşanan hakem hatalarından dert yanan Buruk, “Çok fazla hakem hatası yaşıyoruz. Trabzonspor ve Galatasaray çok fazla hakem hatasına maruz kaldı. Teknik adam olarak sahada kalmak istiyorum. Birileri istedi diye sevk yapılması herkes için sıkıntı. Yarın öbür gün ben de isteyeceğim, herkes isteyecek. TFF’ye, başkana ve kurullara güveniyoruz. Kararlarına saygı duyuyoruz” diye konuştu.

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BİZİ İZLEYENLERE CHECK-UP TESTİ YAPTIK

Okan Buruk, Eflsborg maçı için de, “Çok fazla gol pozisyonuna girdik. İyi bir oyun seyrettirdik. Ama 3 tane yediğimiz golle, check-up testi yaptık yine bizi seyredenlere! Bunları yapmadan, ilk yarıdaki oyun ve skorları korumak gerekiyor. Son iki lig maçında gol yememiştik. Bugün yediğimiz gollerde şanssızlık da oluyor” dedi.

3-4-1-2’DEN MEMNUN KALDIM

Buruk, Elfsborg karşısında 3-4-1-2 sistemiyle oynadıklarını belirterek, “Bu sistemi ilk defa oynadık ve iyi bir iş çıkardık. Bu sistemi önümüzdeki maçlarda da deneyeceğiz. 4 gol attık ama 8-9 da olabilirdi skor. Ne kadar gol yersek yiyelim top hep bizdeydi. 3-2 olunca korkulu dakikalar yaşanabiliyor” dedi. Türk takımları ile Avrupalılar arasında fizik güç farkı olup olmadığı yönündeki soru üzerine Buruk, “Bence sonlara doğru takım düşmüyor, ayakta kaldık. Türk takımları ile Avrupalılar arasında fark olduğuna inanmıyorum” şeklinde konuştu.