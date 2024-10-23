Okan Buruk'tan Yunus Akgün tepkisi: 'Birileri istedi diye sevk edilmesi sıkıntı'

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UEFA Avrupa Ligi 3. maçında Galatasaray konuk ettiği Elfsborg'u sahasında 4-3 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Icardi, Petterson (k.k), Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün kaydetti. Galatasaray Teknik Direkörü Okan Buruk alınan bu galibiyeti TRT Spor'a değerlendirdi.

İşte deneyimli çalıştırıcının açıklamaları:

"Bugün üzücü bir günç Terör saldırısı haberi bizi derinden yaraladı. İnşallah tekrar yaşamadığımız şeyler olsun."

'İKİ ANTRENMANLA 3-4-1-2 OYNADIK'

"Oyun istediğimiz gibi oldu. İlk defa 3-4-1-2 sistemiyle oynadık. İki antrenmanla bunu yaptık. İlk yarıda bütün her şeyi doğru yaptık. 4 gol attık ama 8-9 da olabilirdi skor. İkinci yarı bir anda 3-1 oldu. Şanssız bir penaltıyla 3-2 olunca ister istemez korku oldu. Ne kadar gol yersek yiyelim top hep bizdeydi. Rakibin tehlikeli atakları oldu ve buradan 3 gol buldular. Bazen garanti oynamamız gerekiyor. Maçın büyük bölümünde doğru işler yaptık. Oyundan ve gollerden memnunum. Ben bardağın dolu tarafına bakacağım."

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'3 GOL ORTALAMASIYLA GİDİYORUZ'

"İlk yarı fazla pozisyon vermedik. Rakibimiz bütün maç uzun topla oynadı. Biz hep pasla çıkan, pası deneyen takımız. Son iki lig maçında gol yememiştik. Bugün yediğimiz gollerde şanssızlık da oluyor. Barış'ın el pozisyonu mesela... Onun dışında attığımız goller beni mutlu ediyor. Ligde ve burada 3 gol ortalamasıyla gidiyoruz. Bu da ne kadar etkili olduğumuzu gösteriyor. RFS maçında da 2-3 pozisyon verdik ama hepsi gol oldu. Bugün de aynı şekilde. Buralarda biraz daha dikkatli olmamız lazım. Daha iyisini yapacak kalitemiz var. Bu hatalar yorgunlukla da birleşebiliyor ama oyuncularımın performansından memnunum."

'TARAFTARIMIZI MUTLU ETTİK'

"Çok fazla pozisyona girdik. İyi bir oyun seyrettirdik. Stada gelen taraftarımızı mutlu ettik. Ama 3 tane yediğimiz golle, check-up testi yaptık yine bizi seyredenlere. Bunları yapmadan, ilk yarıdaki oyun ve skor gibi, skorları da korumak gerekiyor."

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'BUGÜN UEFA AVRUPA LİGİ'NDE LİDERİZ'

"Kazandığımız için mutluyuz. Bugün için UEFA Avrupa Ligi'nin lideriyiz. Burada da devam etmek istiyoruz."

BEŞİKTAŞ DERBİSİ

"Beşiktaş maçı öncesi oyuncuların yorgunluk durumuna bakacağız. 3-4-1-2 ile iyi işler yaptık, bu sistemi bundan sonra kullanacağız."

YUNUS AKGÜN'ÜN PFDK SEVKİ HAKKINDA

"Yunus Akgün'ün sevkine şaşırdık. Daha önce de şaşırdık, yine şakınız. Ne olduğunu anlayamıyoruz. Yunus'un ceza almayacağını düşünüyorum, umut ediyorum ve ortada ceza alacak bir şey yok. Kurul karar verecek, saygılıyız. Sadece Galatasaraylı oyuncular bunu yaşıyor. Çok fazla hakem hatası yaşıyoruz.

Trabzonspor ve Galatasaray çok fazla hakem hatasına maruz kaldı. En çok Trabzonspor ve biz bunu yaşıyoruz. Güveniyoruz, saygı duyuyoruz. Teknik adam olarak sahada kalmak istiyorum. Birileri istedi diye sevk yapılması herkes için sıkıntı. Yarın öbür gün ben de isteyeceğim, herkes isteyecek. TFF'ye, başkana ve kurullara güveniyoruz. Kararlarına saygı duyuyoruz."

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'TÜRK TAKIMLARI İLE AVRUPA TAKIMLARI ARASINDA FARK YOK'

"Bence sonlara doğru takım düşmüyor, ayakta kaldık top ve oyun bizdeydi. Türk takımları ile Avrupa takımları arasında fark olduğuna inanmıyorum. Geçen sene Manchester United ve Bayern Münih örnekleri var. Türkiye Ligi ve Türk takımları da güçlü. Sezon başları zor oluyor, sonra bu dönemde üstünlüğümüzü ortaya koyuyoruz. İsveç takımları fiziksel olarak güçlü ama onların her anlamda üstüne çıktık. Türk takımlarının gücünü gösterdik."