Okan Buruk'tan yenilgi sonrası itiraf: 'Maçlar oynanmadan kazanılmıyor'

Okan Buruktan yenilgi sonrası itiraf: Maçlar oynanmadan kazanılmıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2026 22:57

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor'a 4-1 yenildikler maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Samsunspor'a 4-1 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Bir anda herkes bizi şampiyon ilan etti ama maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Bunu sahada gördük. Bunu kırmaya, oyuncuların kafasından çıkarmaya çalıştık. Maçın başlangıcı çok iyiydi, golle başladık. Devamında 1-1'i yakaladıktan sonra rakibimiz, biraz daha oyunun içinde kötü olduk. 1-1'e kadar iyiydik, sonra kötüydük. İkinci yarı iyi başladık, 10 dakika iyiydik. Barış ve Osimhen'in değerlendiremedikleri pozisyonlar var. Rakibimiz de tüm şansları değerlendirdi. iyi oynadılar.

ÇOK HATA YAPTIK

11'e 10 sonrası farklı bir oyun oldu. Rakip kaleye gitmeye çalıştık 11'e 10'ken de ama rakibimizin her geldiği de gol oldu. İyi değerlendirdiler. Zor tabii 11'e 10 oynamak, bir de gerideyken. Oyunumuzun çok altında kaldık, çok hata yaptık. Bölgesel olarak söylemeyeceğim ama takım olarak çok hata yaptık.

ŞAMPİYON OLMADIK

Bu maçı ve şampiyonluğu alıp dönmek istiyorduk ama başaramadık. 4 puan öndeyiz. Antalyaspor maçını kazanıp şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Şampiyon olmadık. Daha iyi hazırlanıp oyunumuzla ve kalitemizle şampiyonluğu belli etmemiz gerekiyor.

TALİHSİZ BİR POZİSYON

Günay'ın kırmızı kartı talihsizlik. Rakibin ayağı, Günay'ın eline geliyor ve Günay'ın eli açılıyor. Günay direkt elini açmıyor, rakibin ayağı Günay'ın eline gelince açıldı. Talihsiz bir pozisyon.

TORREIRA AÇIKLAMASI

Torreira arka adalesinde yorgunluk hissetti. Değiştirmek zorunda kaldık. Bir sonraki maça bakacağız. Sezon sonunda ağrılar olabiliyor. İyi de çalışmıştı hafta içi.

