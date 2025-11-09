Okan Buruk'tan yenilgi sonrası itiraf: 'Bazen oyuncularımız önemsemiyor'

Haberin Devamı

Süper Lig'de Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Birincisi kabul etmemiz gereken rakibimizin daha istekli başlaması. Bir deplasman maçı. Rakibin taraftarıyla birlikte o isteklerini göstermesi, bizim aynı mücadeleyi göstermememiz.

OYUNU OKUYAMADIK

İlk yarı özellikle top kayıpları, yanlış tercihler... Oyunu okuyamadık. Saha kenarından oyuncularıma söylemeye çalıştık ama oyun içinde bazen oyuncuların da bu sorumluluğu alıp rakibin ne yaptığını net şekilde görmemiz gerekirdi.

OYUNCULARIMIZ ÖNEMSEMİYOR

Bazen oyuncularımız önemsemiyor. Bunu da açık bir şekilde söyleyeyim ama bu tabii teknik heyetin sorunu. Teknik heyetin oyuncularını en iyi şekilde maça hazırlaması gerekiyor. Dönüyor dolaşıyor bu iş benim sorumluluğumda.

KÖTÜ GÜNÜMÜZDÜ

Kötü günümüzde olduğumuz bir maçtı. Başta teknik heyet, sonra oyuncular üzerinden... Kötü günümüzdü. O anlamda üzgünüz.

KAZANMAYI HAK ETMEDİK

Çok fazla üst üste maç oynadık. 6 maç oynadık. Avrupa dönüşleri zor oluyor. Tatil öncesi milli takıma gidecekler var. Bu maçların konsantrasyonu zor oluyor. O yüzden daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Kazanmayı hak etmedik. Rakibimizi tebrik etmem gerekiyor.