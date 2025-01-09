Okan Buruk'tan yabancı VAR sözleri: Uzaydan da yönetseler bizim için fark etmez

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G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, kupaya avantajlı başlama şansını değerlendiremediklerini belirterek, “Penaltıyı gole çevirsek, kazanarak bitirsek bizim için avantaj olacaktı” dedi. Buruk ilk yarıda yeteri kadar üretken olamadıklarını belirtirken “Amacımız hem maçı kazanmak, hem de uzun zamandır oynamayan futbolcuları böyle önemli bir sınavda görmekti. Şimdi ligde yine Başakşehir ile karşılaşacağız. Hafta sonu tam kadro sahada olacağız. O maçı kazanıp yola devam etmek istiyoruz” dedi.

YABANCI DA HATA YAPABiLiYOR

Buruk, TFF’nin aldığı yabancı VAR kararı için de şunları söyledi: “Avrupa’da nasıl yabancı hakemle oynuyorsak, yine oynarız. Yabancı hakemler de hata yapabiliyor. TFF Başkanı’nın daha önceki söylemiyle yaptığı uyuşmuyor. Bizim açımızdan bakınca, kim olursa olsun sahada, uzaydan da yönetseler önemli değil. Biz saha içinde kendi üzerimize düşeni yapmalıyız. Türk futbolu için hayırlısı olsun...”

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