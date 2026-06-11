Okan Buruk'tan yabancı kuralı eleştirisi: 'Akıl dışı!'

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılıların Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Ne kadar büyük iş yaptığımızın aslında farkında değiliz. Bizim için şampiyonluk normalleşti. Aslolan Galatasaray. Galatasaray'ın başarısı. Hiçbirimizin bu koltuğu sahiplenmemesi gerekiyor. Hepimiz burada gelip geçiciyiz. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı. Buraya yaptığımız hizmet.

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CAMİA HAZIR

Tarihe geçmeye hazırız. Çok fazla hazırız. Hem dinleniyoruz hem çalışıyoruz. Yeni sezona hazırlanmaya çalışıyoruz. İlk defa bu kadar uzun tatil var. Galatasaray camiası hazır.

GALATASARAY SEVGİSİ BÜYÜYOR

Galatasaray, son dört senede taraftarına ve bütün taraftarlara futbolu tekrardan sevdirdi. Reytingi çok fazla artırdı. Futbol tekrardan her yaştan insana hitap etmeye başladı. Takımdaki önemli oyuncularımız sembol haline geldi ve taraftar sayımızı yükselttiğini görüyorum. Birçok insandan çocuklarının takım değiştirdiğini duyuyorum. Galatasaray sevgisi artarak büyüyor. Bir anlamda da Türk futboluna çok önemli hizmet ediyoruz.

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YABANCI KURALI

Tek sıkıntımız yabancı kuralının değişmesi. İşimizi çok zorlaştırdı. Transferdeki hedeflerimizi de çok zorlaştırdı. Takımlar için gerçekten çok zorlanacakları bir kural var. İnşallah değişir. Bence Kulüpler Birliği bu konudaki görüşünü ortaya koymalı. Örneğin şu anda Sane gibi bir fırsat gelse alamıyorsunuz. Akıl dışı olduğunu ve bu kararda hiçbir vizyon olmadığını düşünüyorum. İnşallah geri dönüş olur.