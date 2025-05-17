Okan Buruk'tan UEFA Kupası sözleri: 'Umarım tekrar nasip olur!'

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Galatasaray'ın 17 Mayıs 2000 tarihinde UEFA Kupası kazanmasının 25’nci yıl dönümü nedeniyle o dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Kerem İnan, Capone, Hakan Ünsal ve Okan Buruk Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde bir araya geldi.

Dönemin futbolcusu olan teknik direktör Okan Buruk, kulüp televizyonuna konuştu.

Başarılı teknik adam duygu ve düşüncelerini şu sözlerle aktardı;

"UNUTAMAYACAĞIMIZ BİR TARİH"

“Tabii ki 17 Mayıs 2000 unutamayacağımız bir tarih. Her sene anıyoruz. Bu sene eski takım arkadaşlarımızla burada buluştuk. Bunun heyecanının yaşıyorum açıkçası. O takımın ruhu… Bunu ekranda gördüğümde çok duygulanıyorum. Bugün Galatasaray'ın yine sosyal medya hesaplarında hikayeleri gördüğümde gerçekten çok duygulandım. O zamana gittim. Çok büyük bir başarıydı. Diğer 17 Mayıs hikayem de, Galatasaray’daki ilk resmi golüm Bakırköyspor'a karşı. O da 17 Mayıs’a denk geliyor. O yüzden bugün benim için önemli, değerli."

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"UMARIM TEKRAR AVRUPA'DA KUPA KALDIRMAK NASİP OLUR"

“Ergün Penbe'nin bugün doğum günü. Onu da kutlayalım. O da 17 Mayıs’ta, güzel bir günde doğmuş. İnşallah tekrar Galatasaray takımına, bize, bana nasip olur inşallah. Avrupa'da tekrar kupa kaldırmayı deneriz. Bu anlamda hep üzülüyoruz. Avrupa'daki kupa isteğimiz, sevdamız, tekrar o kupayı kaldırmak, kupaları kaldırmak tabii ki çok önemli. Bunu Türkiye'de yapıyoruz, ligde yapıyoruz. İnşallah tekrar bir Avrupa kupası kazandırmak bize nasip olur.”