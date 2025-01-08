Okan Buruk'tan transfer ve Eren Elmalı yanıtı: Görüştüğümüz oyuncular var

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk, "Son penaltıyla bitirsek, kazanarak bitirsek büyük bir avantaj olacaktı. İlk yarı üretkenliğimiz biraz daha azdı. Yediğimiz gole kadar rakibimizi kalemize getirmemiştik. Yediğimiz golden sonra Günay'ın iki net kurtarışı vardı. İkinci yarı değişikliklerle beraber daha çok üretmeye başladık. Mertens ve Yunus ile daha organize hücum ettik. 1-1'i bulduk, ikinci golü erken yedik. Devamında oyun olarak çok iyiydik. Kalemize gelme şansı vermedik. Üretkendik ama golü bulamadık. Günün sonunda 2-2 beraberlik. Başakşehir, ideal 11'ine yakın çıktı. Oyun içinde güçlü ve planları olan bir takım. Mücadelelerinden ötürü kutlarım. Amacımız maçı kazanmak ve uzun süredir oynamayan oyuncular için önemli bir sınavdı. Oynadıkça açıldılar. Maçın başı biraz daha zordu. Sakatlıksız geçirdik. Benim için en önemlisi bu. Bu ay çok fazla maçımız var. Amacımız tekrar kazanarak devam etmek." şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

VICTOR OSIMHEN'İN DURUMU

Okan Buruk maç kadrosunda yer almayan Victor Osimhen'le ilgili olarak "Osimhen yarın tekrar antrenmanlara başlayacak. Bugün oynamayanlar için yarın güzel bir idman olacak. Eksiğimiz yok. Hafta sonu tam kadro çıkacağız. Başakşehir kaliteli oyunculara sahip, planları olan, tehlike yaratabilecek bir takım. Ligin en golcü oyuncusu onlarda. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Gidip kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

TRANSFER HAKKINDA

Transfer ve Eren Elmalı sorusuna yanıt veren Okan Buruk, "Transfer dönemi isimler geçiyor. Başlamadan konuşmak doğru olmuyor. Hazırlıklarımız, planlarımız, düşüncelerimiz var. Doğru karar vermek, doğru oyuncular üzerinden gitmek gerekiyor. Nedenlerinden biri, yabancı sayısı ve Avrupa Ligi için 3 oyuncu değiştirme. Çok iyi bir planla gitmeliyiz. Hangi mevkiye alacağız, çok yönlü oyuncu mu alacağız. Görüştüğümüz oyuncular var. Ayın 13'ü transfer başlıyor, bu maçı geçtikten sonra da biraz daha netleşecek. Oyuncuların da bir an önce bize katılmasını istiyoruz. Hedefimiz büyük, şampiyonluk ve Avrupa. Yine Türkiye Kupası önemli. Üç kupa için yarışmalıyız. Bunun için de çok iyi bir kadroya ihtiyacımız var." dedi.