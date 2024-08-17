Okan Buruk'tan transfer sözleri: Herkesin kafası karışık

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Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalar yaptı.

İptal edilen üçüncü golleri hakkında konuşan Okan Buruk, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Konyaspor deplasmanı hiç kolay olmuyor. 3-4-3 ile başlamalarını beklemiyorduk. Onu gördükten sonra biz de o şekilde onları karşıladık. İlk yarı top bizde olsa da rakibimizi kalemize yaklaştırmadık. Ama oradaki oyun hızımız yeterli olmadı. Maçın berabere gitti her bölümde oyun çok yavaşlıyor. Hem ligi kalitesi hem de maçın kalitesi düşüyor. Hakemlerin oyundaki zaman geçirme üzerine eğilmeleri gerekiyor. Oyunu hızlandırmaları gerekiyor. Rakibimiz uzun topu ve ikinci topu oynayan iyi bir takım. Onların da iyi bir oyun planı vardı ve doğru şekilde kullandılar. Attığımız gol çok tartışılacak bir gol. Kim kime faul yapıyor belli değil. Bu kadar belli olmayan müdahaleye VAR karışıyor. Çok enteresan. Belki ceza sahasında olsa Torreira'ya penaltı diyebilirsiniz. VAR'a çağrılması bence doğru değildi." dedi.

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Transferler hakkında konuşan Okan Buruk, "Kazanarak devam etmek güzel oldu. Transfer dönemi bittiğinde inanılmaz bir mutluluk oluyor içimde. Herkesin kafası karışık. Gitmek isteyen, kalmak istemeyen, sizin göndermek istediğiniz. Çok zor bir dönem. şimdi hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde olmak. Zorlu bir maç bekliyor. İnşallah tekrar orada mücadele ederiz. Bir oyuncu bizden ayrılana kadar bizim oyuncumuz Ben Kerem'i 11'e aldıysam demek ki onun kalmasını istiyorum. Onun hep Avrupa hedefi vardı. Bu hedefler doğrultusunda görüşmeler oluyor ama ben oyuncuları kullanmaktan yanayım. Aynı şeyi Zaha da söyledim. Senin burada olman bizi rahatsız etmez. İstersen Konya'ya gidelim dedim. Ama gelmek istemedi. Kalırsa da bizim için çok değerli bir oyuncu. Bizim transfer yapmamız için limit açmamız lazım. bu limiti açabilirsek transfer yapabiliriz. Şampiyonlar Ligi de limit açmanın bir yolu." açıklamasını yaptı.

"ÜÇÜNCÜ ATTIĞIMIZ GOLÜN TEMİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Konyaspor'un ilk yarı topu kendilerine bıraktığını ve iyi savunma yapmaya çalıştığını ifade eden Buruk, "Kerem ve Mertens'in girdiği pozisyon dışında aslında çok net pozisyonlar üretemedik. Rakibimize de çok net pozisyonlar vermedik. Maçın genelinde net pozisyonlar olmadı. Yani iki takımın da gole yaklaştığı yerler oldu ama net pozisyonlar olmadı. İkinci yarının başında çok iyi oynamadık. Gol attıktan sonra biraz daha oyun içindeydik. Maçın sonuna kadar kazanmasını bilen taraftık. Bizim açımızdan üçüncü attığımız golün temiz olduğunu düşünüyoruz. Oradaki VAR müdahalesinin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili zaten değerlendirme yapılacaktır. İyi ve organize bir takıma karşı oynadık. Kazandığımız için mutluyuz. İki maç, 6 puan. Ligin başı, hem eksiklerimiz var, hem de hazırlık dönemindeyiz. Bu dönemi tamamlıyoruz."

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Okan Buruk, transferin sürdüğünü anımsatarak, bu süreçte oyuncuların zihinlerinin karışık olduğunu ve bunu bir an önce yıkmak istediklerini vurguladı.

Bir gazetecinin yeni transfer Gabriel Sara'nın performansıyla ilgili sorusuna Buruk, "Gabriel ona verdiğimiz görevi yaptı. Kolay maç değildi. Performansından memnunum. Daha yeni geldi, gelişecek ve takıma, oyuna alışacak. Daha çok risk alacak ve gerçekten çok kaliteli ve çok özel oyuncu." diye cevapladı.

"TÜRK HAKEMLERİNE GÜVENİYORUZ"

Buruk, iptal edilen gole ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine, "Bir endişemiz yok. Bu sene bir değişim var. Bu değişimin içinde federasyon başkanımız da bununla ilgili zaten yapılan hatalarla ilgili cezaların verileceğini söylüyor. Türk hakemlerine güveniyoruz. Onlar da rahat olsun, doğru kararlar versin, en iyisini yapsınlar. Bugünkü maçta da bence çağırması yanlıştı. Yani çok net bir şey olmadığı için yani VAR hakemin müdahalesi yanlıştı ama orası da farklı bir yer. VAR hakemi olmak da farklı bir şey. O yüzden yani hiç korkumuz yok, güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

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"ÜZERİMİZDE SORUMLULUK VAR"

Bir gazetecinin, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda elenmesiyle ilgili soruya Buruk, şu cevabı verdi:

"Keşke Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi'nde daha çok takımımız olsa, daha çok başarılı olsak. Ülke puanı daha çok yükselse ve direkt katılma şansımız olsa. Bunları hepimiz çok istiyoruz. Burada üzerimizde sorumluluk var. Geçen sene bunun heyecanını, zevkini yaşadık. Aynı şeyi tekrar yaşamak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde zevkli bir format olacağını düşünüyorum. Yeni format içerisinde de olabilmek, orada yarışabilmek en büyük isteğimiz. İnşallah arka arkaya iki maç var. Bu iki maçta da üzerimize düşeni yaparız."