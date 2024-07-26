Okan Buruk'tan transfer itirafı ve Mauro Icardi sözleri: Değişik tipte bir oyuncu gelecek | Çok hazır ve farklı geldi

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek için Avusturya'da bulunan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Oyuncuların performansı ile transfer çalışmalarına dair konuşan Buruk, planlamalarından bahsetti ve taraftarların sabırlı olması gerektiğini vurguladı.

İşte Okan Buruk'un sözleri:

"OYUNCULARIMIZ ÇOK MOTİVE"

"Önemli bir kadromuz var. Şampiyon kadroya, takıma sahibiz. Kadroda çok fazla kaybımız olmadı. Çok büyük bir avantaj bu. Birbirimizle inanılmaz bir bağ içerisindeyiz. Bu pozitif havamızı sahaya yansıttığımızda çok başarılı oluyoruz. Oyuncularımız çok motive. Son iki maçta bunu biraz daha fazla gösterdik."

"TRANSFER, DENGELERİMİZİ BOZUYOR"

"Fiziksel olarak hazır hale geleceğiz. Psikolojik olarak zaten güçlüyüz. Fiziksel olarak her geçen gün üzerine koyuyoruz. Kadro olarak çok iyi durumdayız. Hepimize düşen bu birlikteliği yaşayalım, birbirimize destek olalım. Şampiyonluktan sonra bunu biraz unuttuk. Transfer bizim dengelerimizi bozuyor, transfer dönemi herkesin kafasını karıştırıyor."

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"TRANSFER DÖNEMİNDEN ÇIKMALIYIZ"

"Transfer döneminden çıkmalıyız, haftaya zaten ilk resmi maç var. Transfer dönemi zaten oluyor, üzerindeyiz, görüşüyoruz, zaten hazırlığımız var. Sağ bekte hazırlığımız vardı. Görüştüğümüz isimler vardı. Transferde birçok şey var. O yüzden sabırlı bir şekilde gittik. Biz kendi içimizde sadece işimize odaklandık. İnşallah yeni sezon da en heyecanlı şekilde başlayacak bizim için."

DOUE VE JELERT...

"Doue ve kulübüne teklif verirken, Jelert ile de görüşme halindeydik. Hangi kulübün kabul edeceği de önemli oluyor. Ayrı götürdüğümüz operasyon vardı. Onlardan biri oldu. Jelert, ilk antrenmanına çıktı. Tanıdığımız, takip ettiğimiz, genç bir oyuncu. Genç olmasına rağmen çok fazla maç oynadı. Maç sayısı da yüksek bir oyuncu. Kısa ve uzun vadede bize katkı sağlayabilecek bir oyuncu."

"DEĞİŞİK TİPTE BİR OYUNCU ALMAK İSTİYORUZ"

"Orta sahada Torreira var, Kerem var, Berkan var. Sezonu çok iyi bitirdiler. Kaan, EURO2024'te orta sahada oynadı. Güçlü oyuncular var ama oraya daha değişik tipte bir oyuncu almak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Birçok görüştüğümüz var. Belki 2 gün, belki 5 gün sonra olacak. Sabırlı ve sakin olmalıyız."

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"ICARDI DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE HAZIRLANIYOR"

"Mauro Icardi fiziksel olarak iyi geldi. İki kampta antrenman dozunda çok iyi hazırladığımızı düşünüyorum. Yavaş yavaş gitti. Fiziksel ve performans olarak onu daha ileriye götürdük. Son maçta oynadı, yarın Parma maçında tekrar oynayacak. Bütün antrenmanları tam yaptı, istekliydi. İyi bir şekilde hazırlandı. Daha güçlü. Geçen seneki sakatlıkları bir kenara bırakarak daha güçlü bir şekilde hazırlanıyor. Bize yine o katkıyı verecek."

"HERKESE YARDIMCI OLUYOR"

"Mauro Icardi dışarıdaki insanlara olan sevgisi, yaklaşımı, hem yıldız hem star. O enerjisi var ama bir yandan da herkese yardımcı olan bir insan. İnsan sevgisini de içerisinde taşıyor. Bunu da gösteriyor. Her antrenmanı yüzde yüz yapmaya çalışıyor. Bizde olduğu için mutluyuz."

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"ZAHA VE ZIYECH HAZIR"

"Wilfiried Zaha ve Hakim Ziyech fiziksel olarak daha iyi olduklarında takımın oynadığı oyuna da katkı yapıyorlar. Özel oyuncular fiziksel olarak da iyi olduklarında, takımın gücünü arttırıyorlar. Bu oyunda çok daha değerli oluyorlar. Hazır haldeler. İnşallah sezona böyle başlayacaklar."

"YUSUF DEMİR ÇOK FARKLI GELDİ"

"Genç oyuncular, Galatasaray'ın geleceği. Metehan iyi performans sergiledi. Bu takımda oynayabileceğini gösterdi. Daha önce de göstermişti. İki sene önce de hazırlık maçlarında bizde oynamıştı. Buraya hazır bir şekilde geldi, oynayarak geldi. Yusuf Demir, çok farklı ve hazır geldi. Tatili boş geçirmemiş. Çok hazır geldi fiziksel olarak. Bütün genç oyuncuların önündeydi. Berkan en hazır geldi, Yusuf da ona yakın bir şekilde geldi. Önemli bir genç sayısına sahibiz. Hepsine güveniyoruz. Onlar Galatasaray'ın geleceği. Belki bir, belki iki sene sonra formayı alacaklar."

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"KUPAYLA BAŞLAMAK ÖNEMLİ"

"Hepimiz yeni sezon için sabırsızız. Van Bronckhorst gerçekten önemli bir teknik adam. Ona karşı mücadele etmek benim için güzel. Özlediğimiz, merak ettiğimiz değerlerden biri. Beşiktaş gibi çok önemli bir kulübe karşı oynayacağız. Bu Süper Kupa'yı da hak eden alacaktır. Hazır halde çıkmak istiyoruz. En güçlü şekilde çıkmak istiyoruz. Yeni bir hoca, onun ne yapabileceğini analiz edeceğiz ve ona göre hazırlanacağız. Onun yanında da kupayla başlamak önemli bir motivasyon. Bunu da yakalamak isteriz."

"ÇOK GÜZEL BİR OYUN BEKLEMİYORUM"

"Olimpiyat'ta maç oynanması zor, bunu daha önce de söyledim. O yüzden burada çok güzel bir oyun beklemiyorum. O statta oynanan maçta çok güzel bir oyun beklemiyorum ama oyuncularımızı da motive etmemiz gerekiyor. Belki tribünler atmosferi değiştirebilir. Daha güzel bir stadyumda oynamak isterdim."