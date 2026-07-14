Okan Buruk'tan transfer itirafı: 'Olmadı, Premier Lig'e gitti, parayı verseniz de gelmiyorlar!'

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Demirören Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"AYNI İŞTAH VE AYNI G.SARAY RUHUYLA SEZONA BAŞLADIK"

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"Galatasaray 4 sene arka arkaya şampiyon oldu. Bu sene aynı konsantrasyonu yakalayamayacak mı diye konuşuluyor. Artık dördüncü senede insanların da Galatasaray takımını, oyuncularını, teknik direktörünü, başkanımızı en iyi şekilde tanıması lazım. Biz aynı iştahla aynı Galatasaray ruhuyla sezona başladık."

"HİÇBİR REKORU 'DÜŞÜNEREK' KIRMIYORSUNUZ"

"Benim için büyük manevi bir mutluluk. Sadece burada olmak değil, 4 seneyi büyük başarılarla geçmek, 4 kupa kazanmak ve Galatasaray taraftarının sokakta başını hep dik gezdirmek. Yaz tatiline çıktığımızda insanların bize verdikleri geri bildirim çok değerli. Hiçbir şey ile satın alınamayacak bir şey. Ben Galatasaray’ın kapısından 11 yaşında girmiş birisi olarak 4 seneyi tamamladım, 5’inci sezona başladım. Hiçbir rekoru düşünerek kırmıyorsunuz. Her maçı kazanarak, her maça, kupaya odaklanarak Galatasaray rekorlar kırıyor."

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"EN ZOR ŞAMPİYONLUK SENESİ BUYDU"

"Her senenin başka hikayesi var. Her yıl başka bir senaryo yaşıyorsunuz. Başka bir rakibiniz oluyor, başka futbolcular oluyor. Değişimler oluyor. Her sene de bir hedef koyduk aslında. Bu seneki hedefimiz de çok net. En zoru hangisi derseniz son sene Şampiyonlar Ligi ile birlikte gerçekten hem ligde şampiyon olmak, bütün ligi önde götürmek bu anlamda en zoru buydu."

"ELEŞTİRİ OLURSA ONLARI KARŞILAMANIZ GEREKİYOR"

"20 maç kazansanız, 21’inciyi kazanamayınca eleştiriler oluyor. Eleştirileceksiniz, bu işte nasıl övgü varsa eleştiri de var. Beni hep övsünler ama eleştirmesinler diye bir şey yok. Eleştiri olursa da bu takımın lideri olarak çıkıp göğsünüzü gere gere onları karşılamanız gerekiyor."

"ICARDI KONUSUNDA BİR GELİŞME OLMADI"

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"Icardi’nin menajeriyle görüşen başkanımız. Bir teklif sundu. Onunla ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Oradaki yavaş hareket etmemizi sağlayan şeylerden birisi bu. Görüştüğümüz, iletişimde olduğumuz, istediğimiz, belirlediğimiz çok oyuncu var. Opsiyonları var hepsinin. Öncelik hücum hattındaki eksikliklerimiz. 2 tane kiralık oyuncu gitti. Lang ve Asprilla ayrıldı. Boey kulübüne döndü. 10+4 organizasyonu yapmak biraz zorlaşıyor ama belirlediğimiz, istediğimiz oyuncular var."

"CAN UZUN'U DA İSTERİM BRUNO FERNANDES'İ DE"

Okan Buruk, kendisine yöneltilen "Bruno Fernandes'i mi istersiniz yoksa Can Uzun'u mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi.

"Ben ikisini de isterim. Biliyorsunuz, hocalar hep ister."

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GABRIEL SARA VE DAVINSON SANCHEZ'İN TAKIMDAKİ DURUMLARI

"Gabriel Sara da bizim için çok önemli. Herhangi bir teklif gelmedi. Kadroda düşündüğümüz çok önemli bir oyuncu.

Davinson'un adı Como'yla anılıyor, İtalya'da gelişmekte olan ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takım. Ben kalmasını isterim. Taraftarımız, başkanımız kalmasını istiyor. Bizim tarafımızdan bir esneklik olmaz. Onun yerinde olsam, ben de Galatasaray'da devam ederdim. Buradaki ilgiyi başka bir yerde bulması çok zor. Sezona bizimle devam edecek."

"DÜNYA KUPASI TRANSFERİ GECİKTİREN UNSURLARDAN BİRİSİ"

"Kiminle görüşsek medyada çıkıyor. O konuda kimsenin duymadığı bir isim veremeyeceğim. Oyun anlamında takıma katkı sağlayacak oyuncu transfer etmek istiyoruz. Dünya Kupası, transfer dönemini geciktiren unsurlardan birisi. Oyuncuları ne kadar erken transfer edersek o kadar iyi. 'Sonuna kadar bekleyeceğiz' demiyorum. Bunu ben de istemiyorum. Kimse istemiyor ama bazı oyuncularda süreç uzayabiliyor."

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"HÜCUM HATTINA 3, SAVUNMAYA 1 HAMLE DÜŞÜNÜYORUZ"

"Yabancı sayısı, Türk sayısı, planlamayla gitmemiz gerekiyor. Noa Lang ayrıldı, ondan da çok memnunduk, kendisini çok sevdik, çok uyumluydu, acayip katkı sağladı. Yeni kuralda, bundan sonraki transferlere bağlı. Lemina imza attığında bir tane kalıyor, Icardi'nin durumu var. Onun devamındaki sayıyı ona göre belirleyeceğiz.

Hücum hattına 3, savunmaya da 1 tane oyuncu düşünüyoruz. İlerleyen süreçte karar vereceğiz. Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmamız gerekiyor."

"OYUNCULAR TÜRKİYE'YE GELMEK İSTEMİYOR"

"Manzambi ismi konuşuld. Oyuncu zaten Türkiye'ye gelmek istemiyor. Premier Lig'den takımlar yarışarak 60 milyon euroya aldı. İnsanlara bunu iyi anlatmak gerekiyor. U23 bazen beklediğinizde de pahalı olabiliyor ama o parayı verseniz de getiremiyorsunuz. Gelmek istemiyorlar Türkiye'ye."

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10 NUMARA TRANSFERİ

"Takım oyununa uyacak bir oyuncu olması, hem kaliteli hem de skor üretecek bir oyuncu olması gerekiyor. Skor üretmesi çok önemli on numara bölgesinde. Bunun üzerinde çalışıyoruz."

"MİLLİ TAKIMI HİÇBİR TÜRK EVLADI REDDEMEZ"

"Dünya Kupası'nda beklentimiz yüksekti. Gruptan rahat çıkarız diye düşünüyorduk. En kötü ihtimalle 3. olarak, hatta 2. ya da 1. olarak çıkabileceğimizi düşünüyorduk. Maalesef hem iyi oynamadık hem de en iyi maçlarımızı oynayamadık. Futbol şansı da yanımızda değildi. Bize gelen her top gol oldu, biz ise bir türlü gole ulaşamadık. Maçları lehimize çevirecek kırılma anları da yaşanmadı. Eleştirilerin dozunun yüksek olduğunu düşünüyorum. Herkes bizden daha fazlasını bekledi, biz de bir şeyler yapmak istedik ama olmadı. Bazen olmayınca olmuyor. Futbolun içinde bunlar var, bunlar yaşanabiliyor. Şu anda eleştirilse de iyi bir hocaya sahibiz. Dünya Kupası'na götürmüş bir hocaya o desteği vermemiz gerekiyor. Tekrar o milli duyguyu yakalamak ve aynı desteği vermek gerekiyor.

Milli takım her Türk insanı için çok büyük bir değer. İlerde tabii ki böyle bir şey olursa bunu zaten hiçbir Türk evladı reddedemez. Milli takım herkes için bir onurdur. İleride böyle bir şey olursa, büyük bir mutlulukla bu görevi yerine getirmeye çalışırım."