Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Osimhen takımda kalacak mı? Icardi'nin sözleşmesi dondurulacak mı? Dybala, Mikautadze...

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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, DHA Haber Merkezi'ne özel açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

Sezona iyi başlamadık. Bu öngörebileceğimiz bir şeydi. Geçen senenin çok uzun sürmesi ve ligin sonunda Avrupa Şampiyonası ve Copa America olması, bizim için çok önemli oyuncuların sezonu geç bitirmesine neden oldu. Takıma katılmalarından 1 hafta sonra Beşiktaş maçına çıktık. Hem onların hem yenilerin takıma katılmasıyla kadronun hazır olmadığı dönemde bu tür maçlar olabiliyor. Keşke olmasa ama olabiliyor. Biz de bunu kötü şekilde yaşadık. Ders oldu.

"YOUNG BOYS MAÇLARINDA KÖTÜ OYNADIK"

Bir sene önceye döndüğümüzde Şampiyonlar Ligi'nde üç ön eleme oynayıp Şampiyonlar Ligi'ne kalmıştık. Molde maçları buna benzerdi ama Molde'yi yenmiştik. Young Boys maçları hem sonuç hem oyun olarak hazır olmadığımız maçlardı. Kötü oynadık, gerçekten kötü oynadık. Bunların birleşmesiyle sezona iyi başlayamadık. O dönem de söyledik, zamanla kadromuz oturdukça ve form durumumuz oturdukça düzelecek. Biraz zamana ihtiyaç vardı. Biz bunu biraz öngörüyorduk. Dışarıdan bu aynı şekilde karşılanmıyor. Genel olarak tepkileri belli bir yerde doğru buluyorum. Kaybedince panik ve tepki olabiliyor. Bunu da çok yadırgamıyorum. Sezonun devamında buralara gelebileceğimizi hayal ediyorduk. Çok çalıştık. Çalışmadan olmuyor. Kadromuzu oturttuk. Eylülde yükselişe geçen, bu aylarda zirveye ulaşan ve mayısta şampiyon olan bir Galatasaray vardı.

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"REKORLAR EKİP İŞİ"

Bu bir ekip çalışması. Kolektif bir iş bu. Ben, oyuncularım ve teknik ekip görünüyor ama Florya'daki bütün çalışanlarımız, bu takımın başarısı için gerçekten hizmet ediyor. Devamında sizden sorumlu olan başkan ve yönetim kadroyu oluşturuyor, bu da çok önemli. Ne ön planda oluyor kadro oluşturmada, taraftarın sevgisi, locaların ve koltukların dolması, dışarıdan gerçekten inanılmaz bir akım görüyorum. Son 3 sezondur Galatasaray akımı inanılmaz büyüyor. Çıta yükselerek gidiyor. Galatasaray sevgisi çok büyüyor. Net olarak söylemek gerekir, gelen şampiyonluklar, başarılar, şampiyonluklar, oyuncu figürleri, Icardi çok önemli etkiledi, olmaması bizim için ve taraftarımız için boşluk. İvmeyi yukarı çeken oyunculardan biri Icardi. Takım içinde, sahada ve antrenmanda Icardi'yi özlüyoruz.

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ICARDI'NİN SÖZLEŞMESİ DONDURULACAK MI?

Icardi'nin olmaması bizim için ve taraftarımız için boşluk. İvmeyi yukarı çeken oyunculardan biri Icardi. Takım içinde, sahada ve antrenmanda Icardi'yi özlüyoruz. Mauro Icardi'nin iyileşmesi için bir süreç gerekiyor. Yener Hoca'nın öngörüsü, yeni sezona hazırlanması. Haziran başı altıncı ayını tamamlıyor. 6-8 aylık bir süre veriyorlar, her şey yolunda giderse. Süreci görmek gerekiyor. Lisans askıya alma düşüncemiz yok. Ancak tabii yabancı sayısı ne olacak, Avrupa'da sayı ne olacak karar vermek gerekiyor. En doğrusu doktorun raporu doğrultusunda karar vermek gerekiyor. Şu an dondurma düşüncemiz yok ama doktorun tam olarak haziran mı, temmuz mu, ağustos mu dönecek raporu önemli. Şu an öyle bir düşüncemiz yok ama kadro yapılanmamız ve doktor raporu önemli.

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"8 PUAN FARK BİR TUZAK"

Takımın lokomotifi Icardi'ydi. Osimhen geldi, çok değerli ve önemli. Lider bir oyuncu. Icardi yokken bayrağı taşıyor. Yerli oyuncular da takımı taşıyor. Barış ve Yunus gibi oyuncularla attıkları gollerle bunu yapıyorlar, yine Mertens, Abdülkadir, Kaan, Torreira, Muslera, Davinson, Sara, Kerem Demirbay, Berkan ve unuttuklarım da var. Hepsi çok önemli ve değerli. Takıma önemli destek veriyorlar. Burada bir ekip çalışması var. Bunu besleyen de Galatasaray taraftarı. Bu ortamı yaratıyorlar. Nereye gidersek gidelim inanılmaz bir karşılama var. Her yerde tüylerimiz diken diken oluyor. Havalimanında, otelde bekliyorlar, stadyumda destekliyorlar ve tekrar havalimanına götürüyorlar. Türkiye'de ve dünyada inanılmaz bir Galatasaray sevgisi var. Rekorları getiren birlikteliğimiz. İşin başında teknik direktör olarak ben gözükebilirim ama ben bir parçayım, hep berabere bir şeyi başarıyoruz. Bu sene daha bir şey başarmadık. Bu sene bizim için çok önemli. Hiçbir şeye dağılmadan, dokunmadan, konsantrasyonu bozmadan... 8 puan önemli bir tuzak. Kanmamalıyız. Kendi oyunumuza, başarımıza, galibiyetlerimize odaklanmalıyız. Galatasaraylı oyuncular, sahadaki oyunun dışına çıkmadı ve oyuna odaklandı. Puan farkını yukarı taşımalıyız. Durmaya niyetimiz yok.

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"SAYGIYLA VEDALAŞMAK GEREK"

Objektif konuşacağım. Siz bir ortam oluşturuyorsunuz, Florya'da bir ortam var, başkan ve tüm yönetim oradalar. En önemli şeylerden biri maç kazanmak. Kazandıkça birliktelik artıyor. Galibiyetler de birlikteliği artıran önemli unsurlarından biri. Batshuayi'yi saymadım demin, oyuna girdiği maçlarda çok önemli maçlar kazandırdı. İlk senemde Gomis vardı. İhtiyaç olunca saha içinde ve saha dışında destek vardı. İlk senemde Juan Mata ve Gomis daha az oynadılar ama soyunma odasını tutan ikisiydi. Bu tür oyuncular takım içerisinde oynadıkları anda, takımı sahiplenmeleri çok önemli. Çok fazla oyuncu alıyorsunuz. 20 küsür oyuncu alıyorsunuz 11 oynuyor, 5'i oyuna giriyor. Mesleğimiz aslında çok zor. Oyuna girecekleri seçmek zor. Bu oyuncuları hazır tutmak, oynatmak zorundasınız. Oynamayan oyuncu mutsuz oluyor. Oynamadığınız anda hafif enerjinin düşmesi normal. Doğru profesyoneller kendini hep hazır tutuyor. Sahaya çıkınca en iyisini yapıyor. Bunu bazı oyuncular yapıyor bazısı yapamıyor. Bizim kardeşimiz hepsi bu oyuncular, bir ortama giriyoruz, ben onlara hep çok saygı duyuyorum. Onların da beni hep saygı sevgi çerçevesinde karşılaması için uğraş veriyoruz. 11 kişi oynuyor. Bazı oyuncular, oynamayınca çok mutsuz oluyor ve ayrılmak istiyor. Bunu şimdi de yaşıyoruz. Saygıyla vedalaşmamız gerekiyor. Futbolun içinde bunlar var.

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"OSIMHEN'İ ÇOK İSTEDİM"

Osimhen'i herkes takımında ister. Yüzde 80-90 teknik direktörler, buna başkanları da katabiliriz, benim direkt olarak Osimhen bana dendiği anda ben hemen 'tamam' dedim, hiç düşünmedim. Hemen hangi sisteme dönebiliriz diye düşündüm. 1 dakika 3 forvetimiz olacak acaba, nasıl olacak, nasıl idare ederiz, bu küser mi diye hiç düşünmedim. Direkt sistemler üzerinde düşündüm. Zaman zaman 3-4-2-1 4-4-2 oynarız falan dedim. Her an bunlar geçti kafamdan. Çok çabuk adapte olduk. Çok istedim Osimhen'i. Çok doğru bir karar verdiğimizi görüyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar bizimle başarılara imza atacaktır. Çok düzgün ve çok iyi bir karakter. Takımı ve oyunu sahipleniyor. Çok kolektif. Karşı karşıya kalınca yanındakine pas çıkarıyor. Bir forvet oyuncusunun bu kadar kolektif oyun oynaması zordur.

OSIMHEN'İN BONSERVİSİ ALINACAK MI? SEZON SONUNA KADAR TAKIMDA MI?

Osimhen'in bonservisi alınsın isterim, teknik direktör olarak da taraftar olarak da çok isterim. Oyuncu bir kere bizde kiralık. Sezon sonuna kadar bizimle. Onun isteği de bizimle olmak. Devre arası ile ilgili herhangi bir düşüncesi yok. Kendisi bunu hep teyit ediyor. Bu süreçte de oyuncunun üstüne gitmemek, bu konuyu gündeme getirmek de doğru değil. Ekonomik açıdan da doğru değil. Sezonun devamında siz Galatasaray Kulübü olarak siz bir karar verebilirsiniz, oyuncu karar verebilir. Konuşmak için çok erken. Sezonun devamında girişimleri gösterilebilir. Bu süreci bence net olarak görmek, oyuncunun kafasını rahat bırakmak gerekiyor. Biz almak istiyoruz bir kere. Başkanımız ve yöneticilerimiz de bunu söyledi. Biz hep almak isteriz. Sezon giderken oyuncunun kafasını karıştırmamak en doğrusu. Bize de söylediği Osimhen'in, dışarı da söylediği sezonu Galatasaray'da bitirmek.

"TESİSİ YENİLEMEK ŞART"

Florya bizim için nostaljik bir yer. Kimliği, yapısı hiç değişmedi. Bizim zamanımıza yakın bir düzen içerisinde. Tesisin çok eskidiği anlamına da geliyor. Ortam ve enerjisi güzel ama hem binalar hem antrenman sahaları gerçekten Galatasaray'ın çok gerisinde kaldı. Galatasaray'ın yenilenmesi, bir süre yukarı gitmesi, oyuncu motivasyonu için yeni tesise bir an önce geçmeliyiz. Çalışmalar sürüyor. Devamlı gidip kontrol ediyoruz. Çok güzel iki saha var. Şu an mevcut düzende, antrenman sahalarında çok zorlanıyoruz. Tesisteki sahalar, fitnesslar, toplantı odaları, binalar, restoranı, odaları, ofisleri Galatasaray kimliğine yakışır şekilde. Başkanımız ve yöneticilerimiz çok büyük emek veriyor. Galatasaray saha içi başarısı dışında saha dışında da tesisleşme ve ekonomik anlamda iyi bir yolda gidiyor. Florya var biliyorsunuz, ekonomik adımlar da refaha götürüyor. Galatasaray'ın önü çok açık.

"ABDULLAH KAVUKÇU İLE ÇOK ESKİ ARKADAŞIZ"

Her şey çok iyi gidiyor. Abdullah Kavukçu ile çok eski arkadaşız. O yüzden bazen seyahatlara gidiyoruz, bazen normal seyahata gidince de transfer adı altında insanlar araştırıyor. Her gittiğiniz yerde, futbol dünyasında bir görüşme gerçekleştiriyorsunuz, görüşüyorsunuz. İtalya'ya gittiğinizde Interli, Milanlı yöneticilerle görüşüyorsunuz, Napolili yönetici varsa konuşuyorsun. İlişkiler çok önemli oluyor. Şu an için değil, bir sonraki sezon için de o takımlardan oyuncu alabiliyorsunuz, onlar sizden alabiliyor. Karşılıklı oturup konuşuyoruz. Bizim için önemli isimler, değerli isimler. Takım başarısı için çok çaba sarf ediyoruz. Galatasaray içinde böyle bir ekibin olması, hizmet etmesi, ellerinden geleni yapması bir teknik adam için çok iyi. Ben şöyle bir insanım, çalıştığım her yöneticiyle, başkanla empati yaparım, onlarla iş birliği içinde olmaya çalışırım. Biz doğru ve birlikte mesaj verdiğimizde takım da, dışarısı da elektriği, havayı net şekilde alıyor. Bu başarı için çok önemli bir etken.

Benim 3. senem. Çok tecrübeler yaşadım. Şampiyonluk tecrübesini Başakşehir'de yaşadım. Göksel Gümüşdağ'ın oluşturduğu kadro, yapıyla bir şampiyonluk yarışı yaşadım. Galatasaray'da ise yarış içerisinde nasıl mesaj vereceğinizi oyunculara, nasıl hazırlanacağınızı maçlara tecrübe edebiliyorsunuz. Bu bizim için çok büyük tecrübe ve şans.

KAÇ TRANSFER YAPILACAK?

Transfer dönemi daha başlamadı. 13 Ocak'ta başlıyor. Oraya kadar oynayacağımız önemli maçlar var. Göztepe lig, Başakşehir kupa, Başakşehir lig deplasman var o tarihe kadar. Bu süreç içerisinde ana önceliğimiz, elimizdeki oyuncuları en maksimum şekilde hazırlanmak. Bu maçları kazanmamız gerekiyor. Transfer konuşuluyor ara olduğu için. Şu an önceliğimiz, takıma katkı verebilecek oyuncuları kazandırmak. Asıl net kararımızı 13 Ocak'tan sonra vereceğiz. En az 2 tane oyuncu kadroya katmayı düşünüyoruz. Savunma olabilir, öne olabilir. Mevkimiz yok tam olarak. Elimizdeki oyuncuların devam etmesine ve ayrılmasına göre de şekillendirmemiz gerekiyor. Savunmada çok önemli oyuncularımız var. Son dönemde Nelsson çok az oynadı. O da sezona iyi başlamadı, geçen sezonun altında kaldı, süre olarak da böyle. Bir önceki sezonda bir süre yedek kalıp sonra formayı aldı. O konuda çok adaletliyim. İyi oynayan ikiliyi bozmadım, bir süre Davinson yedek kaldı. Davinson çok önemli. Nelsson'un antrenman performansını yukarı çekmesini bekliyorum. O ne istiyor, ayrılmak mı istiyor, kalmak mı istiyor. Galatasaray taraftarı, Nelsson'u çok seviyor, iki şampiyonlukta rolü var ama ben performansını yukarı çekmesini bekliyorum. En son Alkmaar maçında süre verdim. Belki bazı mevkilerde daha az şanslar geldi. Orta saha oyuncularına çok az şans geldi. Torreira ve Sara devamlı ve iyi oynadı. Diğer oyuncular daha az süre aldı. Stoperde değişimler oldu. Değişimlere yüzde 100 hazır olmalarını bekliyorum.

"HAKIM ZIYECH BÜYÜK İHTİMALLE AYRILACAK"

Hakim Ziyech ile konuştuk. Rakipleri Yunus, Barış, Sallai formda. Aldığı süreden mutsuz olduğunu söyledi. Büyük ihtimalle, transfer dönemi açıldıktan sonra Hakim Ziyech başka takımlarla görüşecek. iyech dünya çapında bir oyuncu. Bu tür oyuncuların yedek kaldıklarında vücut dili iyi olmayabiliyor, bazısı içinde bazısı dışarıya yaşıyor. Açık olan bir şey var, oynamadığı için mutsuz ve ayrılmaya yakın olması. Net olan şey bu.

"NELSSON GEÇ RİTİM BULAN BİR OYUNCU"

Yerinde oynayan oyuncular da iyi oynuyorlar. Davinson var. Abdülkerim sol ayaklı. Sağ ayaklı Kaan formda. Davinson formda. Nelsson sezona da iyi başlayamadı. Biraz daha geç ritmini bulan bir oyuncu Nelsson. Saha içinde oynadığı maçlarda hep şanssızlıklar da oldu. Tam olarak ne kendi performansını tam olarak gösterebildi ne biz onu görebildik. Değişik sistemler üzerinde de oynadık. 3'lü, 4'lü savunma oynadık. 3'lü savunmada tercih ettiğimiz maçlar oldu Nelsson'u. Değerli bir oyuncu. Antrenman temposunu yukarı çekmesi gerekiyor. Kendi formunu bulacağından eminim. Çok ekstra çalışmalar yapıyor. Maçtan sonra, tesiste antrenmandan sonra koşuyor ama antrenman sırasında toplu antrenman daha önemli.

"KEREM KALSAYDI MUTSUZ OLACAKTI"

Kerem Aktürkoğlu, hep gitmek istiyordu. Galatasaray'ı çok seviyor, çok mutluydu ama Avrupa'ya nasıl açılırım, yeni bir hedef nasıl olur bunu çok istiyordu. Transferin son günü Benfica'nın gelmesi... Spartak Moskova da istiyordu ama Kerem oraya sıcak değildi. Benfica olunca, oyuncu için çok önemli adım. Herkesin seyrettiği bir takım Benfica. Kerem çok fazla gitmek istedi. Bizim kendi son anda olması, kendi düşüncemiz dışında olması... Kerem burada kalsa, Benfica'ya gidemese mutsuz olacaktı. Yunus zaten hepimizin çok beğendiği bir oyuncuydu, hep böyleydi. Antrenman performansına bakınca bitiriciliği, çalımları... Yunus komple bir oyuncu. Forma şansı buldu, kendi özgüvenini buldu. İnanılmaz işler çıkarıyor ve fark yaratıyor. Ben 2.5 senedir onla çalışıyorum. Yunus'un kalitesini antrenmanda görüyorduk, bu sene maçlarda da görüyoruz. Türk futbolu çok önemli bir oyuncu kazandı. Çalışkan, yetenekli, profesyonel, iy iinsan, karakterli, takımı sahipleniyor, altyapıdan gelmiş. Mükemmel bir senaryo oldu. Yunus'tan mutluyuz. Sezon başında çok fazla kanat oyuncusu var derken Yunus'u da işin içine katıyordum.

"YUNUS PATLAMA YAPTI"

Kerem'in gidişi Yunus'un önünü açtı diyebiliriz ama Kerem kalsa da Yunus formayı alabilirdi, belki Yunus - Kerem - Barış üçlüsü oynayacaktı. Bunu gösteriyordu Yunus. Yunus patlamayı yapacak, gelecek diyorduk hep. Kerem ayrılır ayrılmaz Yunus ilk 11'de başladı. Rizespor maçıydı sanırım. Sonra Fenerbahçe derbisinde oynadı. Yunus'a ne kadar güvendiğimiz, ne kadar şans vermeyi düşündüğümüzü anlatıyor. Adana Demirspor maçıydı sanırım, Adana'da kendi odama çağırdım, ona ne kadar çok güvendiğimizi, yetenekli olduğunu, daha çok şans vereceğimizi söyledim. Devamı da böyle gelince benim için sevindirici."

"ZAHA'NIN BU SEZON DÖNME İHTİMALİ YOK"

Zaha'nın dönme ihtimali yok. Bu sezon bizimle olmayacak ama bizim oyuncumuz. Sezon bitince yine bize geri geliyor.

Zaniolo çok yetenekli, üst düzey bir oyuncu. 2019'da Başakşehir'e karşı oynamıştı. İnanılmaz yetenekli. Girdiği maçlarda skora katkı veriyor. Bizde kalsa çok kullanırdık hem kanatlarda hem forvette. O da bizim oyuncumuz. Önümüzdeki sene bizle beraber olma şansı var.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Bu transfer dönemi isim konuşmak çok doğru değil. Mikautadze beğendiğimiz bir isim. Ben teklif tarafında değilim. Ben çok beğeniyorum. 3 senedir takip ediyoruz. İlk geldiğimiz sene, Fransa 2. Ligi'nde oynuyordu, Ajax'a gitti geldi, Lyon aldı onu. Önemli bir oyuncu. İlk önceliğimiz, ille istiyoruz diye hiçbir oyuncuya yaklaşmıyoruz. Elimde önemli bir kadro var. Bu kadroya kimi ekleyebiliriz diye düşünüyoruz. Bütçe içinde de yer alması gerekiyor. Parayı tutup sene sonu mu harcayacağız, bu da önemli. Oyuncuyla hiç görüşmedim. Beğendiğim oyunculardan biri. 20-30 oyuncu var, hiçbir oyuncuyla görüşmedik.

DYBALA'YI İSTİYOR MU? SKRINIAR, KOLO MUANI, KABORE...

Oyuncu üzerinden konuşmayacağım. Bir şey yapıyorsak da gizli yapmamız gerekiyor. Türkiye'de her şey çok açık gidiyor. Bu beni de rahatsız ediyor. Her şeyin ortada olması Galatasaray'ın daha çok para ödemesine yol açıyor. İsimler üzerinden gitmek doğru değil.

Kazanılan paralar, Süper Lig gelirleri çok düşük. Bu gelirlerle bu kadroları kuruyorsunuz. Başkanımız ve yönetim kurulumuz mucizevi işler yapıyor. Burada da dikkat etmemiz gerekiyor. Zaman zaman oyuncu satışları çok önemli oluyor. Geçen sene Boey'i satarak bütçe olarak rahatlama yaşadık. Alacağımız oyuncuya da çok önemli meblağlar vermemek, bir sonraki satışını düşünmek gerekiyor.

Bu oyuncuların hepsi yıldız. Hepsini birlikte istersin. Hepsi gelsin istersin. Burada kendi bütçenize, yapınıza göre oyuncu seçmelisiniz. İleriye dönük olarak kiralık mı, satılık mı çok önemli. Çalışmalar yapıyoruz. Geniş portföyümüz var. Hazırlanıyoruz. Bir sürü mevkide oyuncu seyrediyoruz. Devre arası oyuncu almak kolay değil. Kimse en iyi oyuncusunu vermiyor. Daha az oynayan, sizin çok yüksek paralar verip alabileceğiniz oyuncular var. Başkanımız en son kararı verecek. Transferle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Gizli kalması lazım, açık açık yani... Sözleşmesi olan oyuncular, çok büyük oyuncular bu tartışılmaz. Takımından ayrılacak mı, buradaki şeyi nasıl olur, ekonomik yönü var. Ben teknik tarafını değerlendirebilirim ancak. Teknik olarak çok önemli oyuncular. Her teknik adam kadrosunda ister ama oyuncu ister mi, kulübü verir mi, sizin maddi olarak o parayı vermeniz doğru mu, farklı bir yere mi gideceksiniz? En doğru kararı kulüp vermeli. Çünkü hocalar hep ister, herkes ister. Hoca istemedi derler ya bazen, hoca hep ister.

JELERT'TEN MEMNUN MU?

Daha 21 yaşında. Geleceği olan bir oyuncu. Üstüne koyarak gidiyor. Hep çalışıyor. Kendini hep hazır tutuyor. Malmö maçında 11 oynadı, gol attı. Trabzonspor maçında 11'deydi. Bu hafta sonradan girdi. Jelert kullanabileceğimiz bir oyuncu. Galatasaray'ın geleceği için de yatırım olarak verdiğiniz parayı çıkaracak bir oyuncu. Avrupa'da hangi oyuncuya giderseniz gidin, bek olarak, iyi bir oyuncu 12-15 milyon euro para isteniyor. Jelert'e 8 fazla deniyor ama fiyatlar eskisi gibi değil. İyi oyuncu fiyatı 12-15 milyon euro arası geziyor. Çok daha yukarıları da gidebiliyor. Biz Boey'u 30 milyona sattık. Bek fiyatları çok düşük değil. Genç bir oyuncu, ileriye dönük olarak da fayda sağlanacak, bir sonraki satışı olan oyuncu.

SORU: SİZ YAPININ NERESİNDESİNİZ?

Artık konuşulmuyor. Artık bitti, konuşmuyor kimse.

SORU: YAPI 8 PUAN MI?

Onu bilemem. Çok magazinsel yaklaşmayacağım. Artık konuşulmuyor. Saha içerisinde olmak yine bütün takımlara, bütün teknik adamlara saygı duyması gerekiyor. Bu tip şeyler hep olacak. Şu an bu konuşmalar bitti.

SORU: JESUS, İSMAİL KARTAL, MOURINHO... SİZİ EN ÇOK ZORLAYAN KİM OLDU?

Jesus, Türkiye dışında hep kazandı. Hala kazanıyor. Suudi Arabistan'da çok önemli başarı elde etti. Önemli bir teknik adam. Avrupa'da büyük liglerde çalışmadı, Portekiz'te çalıştı. İngiltere, Almanya, İtalya falan olmadı ama Brezilya'da, Suudi Arabistan'da, Portekiz'de 'kazanan' bir teknik direktör oldu. İyi bir teknik direktördü. Türkiye'de oyun olarak iyi şeyler kattı. İsmail Hoca, geçen sene çok başarılıydı. 99 puan almak önemli bir başarıydı. İkinci oldu ama Galatasaray 102 puan aldığı için ikinci oldu. 99 puan almak, o galibiyet serisi yakalamak önemliydi. Mourinho, Türkiye için önemli bir şans. Türkiye'de çalışması, temsil etmesi... Üçü de değerli teknik adamlar. Farklı yapılar, farklı karakterler, farklı oyuncular olsa da üçü de çok kaliteli. Şu an özelinde önde olan tarafız ama lig bitmedi, devam ediyor. Bu seneyi de şampiyon olarak bitirmek istiyorum. Mourinho'nun önünde ligi bitirmek çok önemli.

AVRUPA'DAKİ MİLLİ FUTBOLCULAR HAKKINDA...

Merakla takip ediyoruz. Hakan hep oynuyor yıllardır, Bence çok inanılmaz ve takım sistemi içerisinde çok önemli rolü var. Önemli bir lider Inter için. O mevkideki bence Avrupa'nın en iyilerinden biri Hakan. Manchester City, Rodri'den sonra düşüşe geçti. Hakan ile Inter'in farkı da öyle. Kenan Yıldız, çok önemli bir yıldız. Oyun kalitesi, gücü, bitiriciliğiyle çok üst düzeye gidiyor. Arda Güler'i de merakla bekliyoruz. Oynadığı zaman seviniyoruz, oynasın, devam etsin. Ben Türk oyuncuların, daha çok... Tabii ki herkes takımında iyi oyuncu ister ama onların Juventus, Real Madrid'de oynaması sevindirici. Keşke daha fazla oyuncu buralarda oynasa. Çok önemli değerlerimiz, Türk futbolcularımız var.

MOURINHO İLE DERBİDEKİ FOTOĞRAF...

Soru: Mourinho'nun sizin ve Galatasaray hakkındaki sözlerini nasıl karşılıyorsunuz?"

Çok söyledi, hatırlamıyorum. Aklımda kalan bir şey yok. Kafamın içinde öyle mi dedi, böyle mi dedi, aklımda bile değil.

O fotoğraf yakalanmış. Bilinçli yapılmış bir şey değil. Bir an yakalanmış. Maçı kazanınca o fotoğraf bizim için anlamlı oldu ama maç içerisinde düşünülmüş, tasarlanmış bir şey değil. Maçın sonucuyla birleşince benim için güzel bir anı oldu.

"GALATASARAY İLE KAZANACAĞIM ÇOK BÜYÜK BAŞARILAR VAR"

Şu anda gerçekten çok mutluyum, çok motiveyim. İleriye dönük Galatasaray ile kazanacağım çok büyük başarılar var, bu sene ve sonrası için. İlk hedefim Galatasaray'da kalıcı olmak, bu başarıları uzun yıllar yakalamak. İlk hedefim bu. İlerisi ne olur, ne biter bilemem. İlk isteğim, içinden ne geçiyor dersen başka bir yere gitmek geçmiyor. Galatasaray'da başarılı gidişatımızı devam ettirmek, şampiyonluklar kazanmak. Bundan büyük bir şey olamaz. Galatasaray zaten büyük bir takım. Avrupa'da da çok önemli bir marka. İstediği oyuncuyu alabiliyor.

"HAYALİMİZİN PEŞİNDEN GİDİYORUZ"

San Mames'te kötü anımız var 1998'den ama bu sene hayalimiz var. Hayalimizin peşinden koşuyoruz. Bir sonraki turlarda da başarımızı devam ettirmek istiyoruz. Buna uygun kadro kurmak istiyoruz. Bir sinerji oluştu. Bunun en büyük etkeni, Tottenham maçıydı. Tottenham'a karşı oynadığımız oyun ve galibiyet, oyun gücü bizi inandırdı, Tottenham favorisiyse biz de finale kadar gidebiliriz. Bu yolda devam edeceğiz. İnşallah her şey yolunda gider. Bazen sakatlıklar, cezalar, maç içi etkenler oluyor ama ana hedefimiz Avrupa'da final oynamak.

"MERTENS ÇOK BÜYÜK OYUNCU"

Çok büyük oyuncu. Buraya gelene kadar da çok büyük oyuncuydu. Ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Antrenmanı da aynı yapıyor. Bazı oyuncu antrenmanı az yapar, kendini maça saklar. Antrenmanı da maçı da aynı istekle yapıyor. Çok zeki biri. Takıma verdiği enerji de çok pozitif. Hep gülüyor. Bu sene Beşiktaş maçında 4-4-2 başlayacaktım, Mertens'e bunu anlatırken düşünüyordum onu Tottenham maçında oynatacağımı, onu anlatırken bana bir yerde 'Mister, tamam biliyorum, problem yok, hiç dert etme' dedi. Bu tip bir oyuncu olması, neredeyse hoca olgunluğunda olması çok değerli. Aile olarak da büyük enerji veriyor. Eşi Kat de, oğulları Ciro da çok önemli. Kerem'in, Kaan, Davinson'un çocukları hep geliyor gidiyorlar. Bunlar çok güzel. Biz bunu hep seviyoruz, çok istiyoruz. Antrenmanlarda onların olmaları... Başta da benim oğlum Ali Yiğit var.

FATİH TERİM, ARDA TURAN, BURAK YILMAZ, SELÇUK İNAN...

Ortak yanımız, Galatasaray'ın içinden gelmemiz. Fatih Hoca çok önemliydi, büyük başarılar yakaladı. Ben de oyuncu ve teknik direktör olarak hizmet ettim. Arda'da da aynı şeyi görüyorum. Çok iyi gidiyor. Galatasaray'ın gelecekte çok önemli teknik direktörlerinden biri olarak görüyorum. Arda sevdiğim bir kardeşim. Başarısı beni mutlu ediyor. Aynı şekilde Selçuk İnan çok başarılı geliyor Gaziantep'te. Orada da kazanarak geliyor. Oyunu oturttu, takımı oturttu. Selçuk İnan çok güçlü geliyor. Galatasaray'ın teknik direktör olarak çok önemli şansları var. Burak Yılmaz'ı da çok beğeniyorum. Kayseri'de de oyun olarak önemli işler yapıyordu.