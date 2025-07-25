Okan Buruk'tan transfer açıklaması: 'Osimhen en kısa sürede bitiyor!'

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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Avusturya kampına ve yaz transfer dönemine dair Tivibu Spor'a açıklamalarda bulunundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

"NE İSTEDİĞİM BELLİ, HEDEF 26!"

"Hedef 26 diyoruz, hızlıca! Geçen sene 25 demişiz, bu sene de hedef 26. Hedefimizi, ne istediğimizi belirtelim. Heyecanlandım, motive oldum."

"HER ŞEY HIZLI GEÇİYOR"

"Açıkçası geriye bakınca çok fazla bir şey anlamıyorsunuz. Her şey çok hızlı geçiyor. Bütün sezonlar yorucu, stresli. Belki en zoru birinci sezonu, ikinci sezon da zordu, üçüncü de zordu. İlk sezon bir şey yapıyorsunuz, ikinci sezon ilkini hayal ediyorsunuz, üçüncü sezon ilk ikisini... Psikolojik olarak kazanan takım olmayı sürdürmek, birinci ve ikinci sezon şampiyonluklar özgüveninizi artırıyor. Bu sene de özgüvenle başlıyoruz. Sezon içerisinde de benzer hikayeler olur. İnanılmaz çabuk geçiyor sezon. Çok uzun, çok maç oynuyoruz. Tatil de hızlı geçiyor, bir anda anlamadan... Antrenmanlara başladığımız ilk gün şampiyonluk bitti, bir daha nasıl şampiyon oluruz diye hayal ediyoruz. Şampiyonluk sevinçleri güzeldi ama bir kenara bıraktık. Yeni sezona hazırlanıyoruz."

SANE SÖZLERİ

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"Ben teknik adam olarak, iş biraz daha zor, ben hemen bitirmiyorum, kutlamalar, transferler, röportajlar oluyor. Oyuncular için hemen tatile çıktıkları için mutlular. Uzun tatil yaptılar, hepsi dinlendi. Hepsi 'özleyerek geldik' diyorlar. En son dün Leroy Sane geldiğinde ona dedim, 'Tatilden dönüş zor oldu mu' dedi, 'Buraya gelmeyi çok istiyordum, çok mutluyum' dedi. Yeni bir kulüp, yeni bir sayfa... İnşallah yarın taraftarla onu buluşturacağız. Müjdemizi verelim. Leroy Sane'yi maçın bir bölümünde kullanmaya çalışacağız. Yarınki maç, Sane'yi görmek için de önemli. Yeni bir transferi görmek için yarın stada bekliyoruz."

SANE'NİN MEVKİSİ

"Leroy'un geçmişine bakınca Manchester City'de sol kanat oynadı, Bayern'de sağ ve sol kanat oynadı. Bir de Almanya Milli Takımı'nda forvet arkası oynadığı bir rol var. Bizle ilk antrenmana çıkınca daha bir merak ediyorsunuz. Icardi ile birlikte ikisini joker yapmıştım. İkisinde de o ayak kalitesini görüyorsunuz. Leroy, forvet arkasında da rahat rahat oynayabilir. Üç mevkide de çok rahat oynayabileceğini düşünüyorum."

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"OSIMHEN TRANSFERİYLE BİRLİKTE..."

"Biliyorsunuz, geçen sene 10 numara bölgesini Sara ile bitirdik. Morata'yı zaman zaman ikinci forvet olarak kullandık. Sane üç bölgeyi oynayabiliyor, Yunus'u orada oynatabiliriz. En son hazırlık maçında Sallai'yi orada oynattım, çok iyi oynadı. Sallai'yi sağ bek, sağ açık, sol açık oynattık. Forvet arkasında da dinamik. Alternatifler çok fazla. Bizim için sezon planlaması yapmamız gerekiyor, bütçe de önemli oluyor. Osimhen transferiyle birlikte önemli bir bütçeyi harcamış olacağız. Onu bekliyoruz. İlk önceliğimiz kaleci. Günay çok önemli, çok memnunuz. Geçen sene performansı çok iyi. Bir kaleci daha alıp ikisini yarıştırmamız, yoğun tempoda önemli. Savunmada Arda Ünyay bizi sevindirdi. Metehan geçen sene oynattığımız, altyapıdan yetişmiş bir oyuncu. Arda 18 yaşında ama hazırlık maçlarında çok güçlü oynadı. Sezon başı antrenmanıyla birlikte üstüne koyarak sezona girdi. Savunmada sağ bek ve stoper mevki, ikisini de oynayabilecek bir oyuncu. Bu tür bir düşünce de olabilir. Transferin gidişatına göre... Önümüzde bir süreç var. En doğru profilleri bulacağız. Şu an yaptığımız, bundan önceki senelerin aksine Sane erken transfer oldu, Osimhen inşallah en kısa sürede bitiyor. Bir kaleci transferiyle birlikte çok transfer yapmadan, net şekilde götürmemiz gerekiyor. Az oyuncu ama doğru oyuncular, direkt katkı sağlayabilecek oyuncular... Zaten çok iyi kadromuz var, çok hazır kadromuz var. Bu oyuncularla adaptasyon sıkıntısı yaşamadan sezona hızlı girmek istiyoruz."

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"YABANCI KURALINI DOĞRU DEĞERLENDİRMELİYİZ"

"Yabancı olarak 12 artı 2. Kiradan dönenler var. Zaniolo iki maçta yer aldı. Ayağında ağrı oldu. Bir sonraki maçta olmayacak. Yunus da olmayacak. Köhn de hazırlık maçlarında iyiydi. Bu şekilde elimizde geri dönen yabancı oyunculara bakıp 12 artı 2'yi doğru seçmeliyiz. Bu süreç içinde ve devamında, takımı da göreceğiz. Çok erken, 8 Ağustos'ta başlıyoruz. Transfer 12 Eylül'de bitiyor. Maçlar başladıktan sonra 3-4 haftamız var. Kimler kalacak, kimler gidecek, kimi satacağız, kimi kiralık göndereceğiz. Para girişi de olursa yeni transferi düşünme ihtimalimiz artacak."

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"SADECE GALATASARAY EFSANESİ OLARAK GELMEDİM"

"Futboldan gelmiş, üst düzey futbol oynamış, Türkiye'de ve yurt dışında oynamış, Galatasaray'ı çok iyi tanıyan, Galatasaray'a gelmeden önce de 10 sene teknik adamlığım var. Akhisar ile kupa kazandım, Başakşehir ile şampiyon oldum. Emek vermiş olarak geldim, sadece kulübün efsanesi olarak değil. Emek vererek, başararak geldim buraya. Bir teknik adam için bu özgüven. Futbolculuk kariyerimde milli takım oynadım, uzun yıllar oynadım, başarılar kazandım. Geçmişten dolu geliyorsunuz. İnsani yanınız da var, çok önemli. Çok duygusal olmadan, profesyonel dünya sonuçta, onları da sizi de mutlu edecek ortam yaratmak çok önemli."

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OKAN BURUK'UN NEYE TAHAMMÜLÜ YOK?

"Antrenmanda çalışmamaya... Şuna tahammül ediyorum, sakatlık riski vardır, yorgundur. İlk sene Gomis vardı, haftada 1 gün dinleniyorduk. Osimhen'de 1 gün off geçtiğimiz günler oluyordu. Oyuncular için sahaya, antrenmana çıktıklarında yüzde 100'lerini vermeleri çok önemli benim için. Antrenmanın ve takımın uyumunu bozacak oyunculara tahammülüm yok. Geçen seneki başarıda çok iyi ekip olduk. Çok da tecrübeli oyuncularım var. Onların da payını vermek gerek. Takımı tek başıma değil, onlarla birlikte yönetiyorum. Bu sorumluluğu onlara da veriyorum. Onların geri bildirimleri de çok önemli oluyor. Onları mutlu etmek istiyoruz bir kere. Karşılarında da onların antrenman ve maçta mutlu etmesi gerekiyor. Ondan sonra esnek biriyim. Oyuncuların özel hayatı, başka bir şeyi olur, destek olmak, kötü günlerinde yanlarında olmak çok önemli. Bir yandan da kazanma hırsım, tutkum var. Galatasaray'ın buna çok ihtiyacı var. Oyunculara doğru şekilde verdikten sonra onları mutlu şekilde tesise getirmek gerekiyor."

"KÜÇÜK ŞEYLER, SİZİ DAHA BAŞARILI YA DA BAŞARISIZ KILABİLİR"

"Avrupa'dan elendiğinizde, tek kulvara düştüğünüzde, bir anda formunuz yükseliyor. Bir tarafa odaklanınca daha yüksek başarı getiriyor. Hafta içi maç oynayınca çalışma şansınız yok, dinleniyor, rejenere oluyor maça çıkıyorsunuz. Bunu istiyor musunuz derseniz istemiyorum. Ligin ilk yarısında geniş bir kadroyla bunu yapmıştık. Avrupa Ligi'nde başlangıcımız çok iyiydi. İlk 4 maç iyiydik, son 4 maçta istediğimiz sonuçları alamadık. İki senedir Sparta Prag ve Alkmaar maçlarında istediğimiz oyunları oynayamadık. Benzer senaryolar oldu. 10 kişi kalmak, elenmemize sebep olan goller... Bu üzücü. Bizden beklenti daha yüksek. Kadro yapımızı daha iyi ayarlamamız gerekiyor hem Avrupa'da doğru gidecek hem ligi doğru götürecek kadro kurmamız gerekiyor. Geçen sene şubat ayında çok zorlandık. Ajax maçı, Dinamo Kiev maçında yediğimiz 2 gol... Dinamo maçında turu geçebilirdik, Ajax maçında Yunus sakatlandı, en önemli 3 oyuncu cezalı duruma düştü. Kader bizi farklı yere götürdü. Transfer dönemini iyi geçirmedik. 3 oyuncu yazabilmek Avrupa'ya, bizi zorlamıştı. Bunların hiçbirini bahane olarak söylemiyorum. Hangi oyuncuyla olursa olsun Galatasaray, eşleştiğimiz takımları geçebilecek güçteydi. Dersler aldık, üzüldük. Bu sene daha önemli bir organizasyondayız, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Daha az hata yapmalıyız. Çok küçük şeyler, sizi çok daha başarılı veya başarısız kılabilir. En ufak katkının bile değerli olduğu bir sene bizi bekliyor. Bu sezona iyi başladık. Performans olarak yukarı doğru gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde sürdürmek istiyoruz. Oyuncularımız istiyor, taraftarımız motive. İyi takımlara karşı çok daha iyi iş çıkaracağımıza inanıyoruz."

ŞAMPİYONLAR LİGİ AÇIKLAMASI

"Şampiyonlar Ligi'nde önemli takımlara karşı önemli performanslar gösterdik. Manchester United, Bayern Münih, Tottenham maçlarında iyi performans gösterdik, çok daha maçı domine ettik. Bu elimizde var. Daha iyisini yapabilecek güce sahibiz. Avrupa arenasında, Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir takım kupayı kazanacağım diye başlamıyor. Herkesin hedefi finaldir. Bir anda çeyrek finalde elenebilirsiniz. Bayern Münih diyelim, Barcelona, Real Madrid bir anda son 16'da elenebilir. Son 3 senenin ikisinde Inter, final oynadı. Inter'de kime sorsanız bu hayal der. Diğer takımların harcadıkları paralara bakınca bir hayaldi. Bizim gibi tüm takımlar için, Inter'i örnek alıp, nerelere gittiğini düşünüp, Şampiyonlar Ligi'nde gidebileceğimiz en iyi yere gitmeyi hayal etmemiz gerekiyor. Çekeceğiniz kura, nereden gideceksiniz. İlk 8'e, ilk 16'ya, ilk 24'e girmek önemli. İyi bir kadro kurduğunuzda ben de çok ümitliyim."

"O MOTİVASYON VAR"

"Türkiye ligini de kazanmak için oynayacağız ama onun yanında Şampiyonlar Ligi oyuncularım büyük arena. O motivasyon şu anda var. Yaptığımız her transferde oyuncularımıza anlatıyoruz. 'Biz Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için seni alıyoruz' dedik, Sane'ye de söyledik. Galatasaray'ın hedefi bu. Galatasaray, tarihte tek Avrupa kupası kazanmış takım. Galatasaray'ın hedefleri bellidir. Dursun Başkanımız da hep söylüyor. Galatasaray'ın hedefi yabancı takımları yenmektir ama Türkiye ligini de bırakmadan... Yeni formatta Şampiyonlar Ligi'nde kazananlar çok avantajlı oluyor. Biz de beraberlikten çok kazanmaya oynuyoruz."

OSIMHEN TRANSFERİ

"Osimhen'i bekliyoruz. Kolay bir süreç değil. Maddi anlamda da kolay değil. Osimhen'i ikna etmek de kolay değildi. Bunu Galatasaray taraftarı yaptı. Hepimiz emek verdik. Uzun süre uğraşıldı. Her şeyin lokomotifi başkanımız. Abdullah Kavukcu çok ciddi emek verdi. En önemlisi, Galatasaray'ın taraftarı ona yaşattıkları. Biz aynı şeyi Icardi'de de gördük. Çok büyük teklifler vardı Suudi Arabistan'dan. Icardi'nin kalmasının sebebi mutlu olması, yaşadıklarıydı. Bunu oluşturan Galatasaray camiası. Bu birlikteliğin devam etmesi etkileyici olacaktır. Birbirlerine daha çok sarılacaklardır. Taraftarımızın desteği çok önemli, çok değerli. Taraftarın sesini dinleyen bir Osimhen. Galatasaray ve Türkiye'yi çok seviyor. Çok büyük paraları reddetti. Para kazanacak tabii ki ama Suudi Arabistan'a gitseydi bunun 2-3 katını kazanacaktı. Ona rağmen bunu gerçekten istemek çok önemli. Osimhen, Suudi Arabistan'a gidip 2-3 kat daha kazanabilirdi. Bizi tercih etmesi çok güzel. Osimhen transferinde bir pürüz gözükmüyor. Anlaşmalar yapılıyor, devam ediyor. Osimhen transferinin kısa sürede bitmesini umuyoruz. Ben onun kalacağına çok inandım. Burada hiç görmediği kadar bir sevgi görmedi. Onu bırakıp gitmenin kolay olmayacağını düşündüm. Bizim düşüncelerimizi de boşa çıkarmadı. Transfer süreci devam ediyor. En kısa sürede biteceğini düşünüyoruz."

"HAKAN VE İLKAY'LA GÖRÜŞME OLMADI"

"Hakan ve İlkay'la bir görüşmem olmadı. Bu oyuncular dünyanın en önemli takımlarında oynuyorlar. Çok büyük ve çok karakterli oyuncular. Herkes onları kadrosunda görmek ister ama her oyuncunun da bir maliyeti var. Şartların oluşmadığı yerde bunların oluşması zor."

"ICARDI DÖNÜYOR..."

"Icardi sakatlıktan dönüyor. Icardi ve Osimhen'i birlikte kullandığımız da oldu, tek tek kullandığımız da oldu. Tottenham maçında üst düzey bir ofansif performans çıktı. Elimizde böyle oyuncular olsun, derdimiz bu olsun. Kadromuz tam olarak oluştuğunda, herkes performans olarak en iyi duruma geldiğinde tercihlerimizi yapacağız."

"OSIMHEN OLMASAYDI, KİM OLACAKTI BİLMİYORUM"

"Osimhen'i alırsanız farklı bütçe oluyor, Osimhen'in olmadığı, kim olacaktı bilmiyorum. Belki yine yüksek bir bedelle birini alacaktınız veya farklı bir yere harcayacaktınız. Bunlar senaryolar. Mevcut durumda Sane'yi kadromuz kattık, serbest statüdeydi. Kaleci transferimiz var. O da önemli. Ondan sonraki bütçemiz, diğer yere karar vermemiz gerekiyor."

DONNARUMMA TRANSFERİ

"Facetime olmadı. Öyle bir şey olsa söylerdim. Bence mantık olarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış takımın kalecisini almak kolay olacağını düşünmüyorum. Zor bir şey olacağını düşünüyorum. Serbest statüde olsa, takımı farklı kaleci alsa bu anlamda düşünürsünüz, istersiniz. Şu andaki durum onu göstermiyor."

EDERSON HAKKINDA

"Ederson bizim için önemli bir opsiyon. Manchester City onu bırakacak mı? Bu da önemli bir şey. Bizim alternatifimiz çok. Listemizde olan, takip ettiğimiz kaleciler var. Genç kaleciler de, tecrübeli kaleciler de var. Bazı gençler iyi oluyor ama bir süreç var, sabredecek misiniz sabretmeyecek misiniz? Listemiz dar değil geniş. En doğru kararı vereceğiz. Kaleci hocalarımızla düşünüyoruz. Bütçeler de önemli. Petrovic ile ilgileniyorduk, 30 milyon Euro'ya gitti."

"KADRO GENİŞLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

"Stoper kritik mevki. Bir kişi olmadığında zorlanabiliyorsunuz. Davinson veya Abdülkerim olmadığında zorlandık. Kaan hazırlık maçlarında oynadı, orta saha sağ bek stoper oynadı. Burada bir kadro genişliğine ihtiyacımız var. Çok maç oynayacağız. Stopere bir oyuncu katmak istiyoruz. Bunun hangi profilde olduğu zamanla, iki mevkide oynayan bir oyuncu da bulabiliriz, sadece bir mevkiyi oynayabilen bir oyuncu veya iki oyuncu alabiliriz. Önce Osimhen, sonra kaleci, ondan sonra diğer mevkilerle ilgili karar vermek istiyoruz."

"KESİN OLARAK AYRILACAK"

"Nelsson, Roma'ya kiralık gitmişti. Şu an menajeri görüşmeler yapıyor. Bizim birinci önceliğimiz satmak. Gelecek teklifler de önemli. Takımdan kesin olarak ayrılacak."

"REKORLAR BİZİ MOTİVE EDİYOR"

"Ben bir rekor kırmıyorum ama rekorları kıran takımın başındayım. Başta futbolcularımız, yönetim kurulumuz, başkanımız, taraftarımız var. Rekorları kırarken taraftarımız bizi motive ediyor. Daha çok kazanmaya zorluyorlar. Bu da güzel. Bizim belki performansımızın düştüğü yerde bizi itiyorlar, onu da seviyorum. Eleştirinin de olduğunu, hata yapabileceğimizi kabul etmemiz gerekiyor. Daha mükemmel olabiliriz."

"HEPSİ ZORDU"

"Jorge Jesus, İsmail Kartal, Jose Mourinho. Hangisine karşı rekabet daha zordu?"

"Hepsi zordu. İkinci şampiyonluk son haftaya kalmıştı. Birinci ve üçüncü sene daha erken bitmişti, ancak bu sene puan farkı olarak en rahat olanıydı."

"LİDER DÜŞERSE OYUNCULAR DA DÜŞER"

"İlk sezonun 7-8 haftasını çıkarırsanız biz hep önde olduk. Ara sıra takılmalar oldu ama gerçekten çok canımı sıkacak, kendimi kötü hissettiğim zaman olmadı. İnsanlar dışarıdan yarattı ama benim içimde olmadı. Önde olan benim, 5-6 puan öndeyim, neden canımı sıkayım. Önde giden takımın arkaya bakma durumu yoktur. Önüne bakar. Puan farkı açmaya çalışır. Şampiyon biz olacağız inancını, motivasyonunu oyunculara vermek. En zor zamanda rahat ettirmek. Boşverin her şeyi, işimize bakalım diyorum oyunculara, hedef koyuyorum, 8 maç üst üste kazanırsak şampiyonuz diyorum. En baştaki lider düşerse oyuncular da düşer."

YURT DIŞINDAN TEKLİF ALDI MI?

"Ara sıra sizle görüşmeye çalışanlar oluyor ama ben Galatasaray'da başarılı olduğum sürece Galatasaray'da olacağım, bunun altını hep çiziyorum. Bu seneyi de şampiyon bitirelim, seneye de Galatasaray'da olacağım. Galatasaray bir dünya markası. Avrupa'ya gitmek, Galatasaray'ın seviyesinde kaç tane büyük takım var? O yüzden tabii ki idealler olur, Premier Lig'de çalışayım dersiniz ama ben gerçekten çok büyük bir kulüpte çalışıyorum. Avrupa'daki birçok takımdan büyük. Yükselen bir çizgimiz var. Herkes Galatasaray'a gelmek istiyor. Galatasaray'ın çizgisi, hedefleri, kalitesi yükseldikçe, yarattığımız ortam, bütçeler... Galatasaray Stadı'nda kombine, loca almak çok zor. Dünya standartlarını yakaladık. Maç günü gelirlerine baktığınızda... Galatasaray çok önemli ve büyük bir kulüp. Galatasaray burada olmamı istediği sürece buradayım."

"BARIŞ ALPER YILMAZ'I HERKES SORUYOR"

"Barış'a teklif yok dedim ama herkes soruyor. İtalya'ya gittiğimde, oradaki takımlarla görüştüğünüzde hepsi Barış'ı soruyor. Herkes Barış'ı biliyor, tanıyor. Premier Lig'den devre arası gelen öneml bir teklif vardı. Barış'ın bizim için ne kadar değerli olduğunu bilmeleri gerektiğini söylüyoruz. Barış'ın da bütçeleri yüksek olur, düşük olmaz. Bu tür bütçelere ulaşacak takımlar teklif gönderebilir. Herkes Barış'ı soruyor. Sacha Boey de olduğu gibi, 30 milyon teklif geldi ve satıldı. Ekstrem teklif gelirse kulüp ve başkan düşünür ama satma düşüncemiz yok. Herkes soruyor."

DAVINSON'A TEKLİF GELDİ Mİ?

"Como'nun bizle Davinson için bir görüşmesi olmadı. Herhalde oyuncuya ulaşmışlar. Kulübümüz gerekenleri yaptı. Davinson çok önemli, burada çok mutlu. Sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladık. Como ile bir görüşmemiz olmadı."