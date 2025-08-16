Okan Buruk'tan transfer açıklaması: 'Bütçeye göre karar alacağız!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında ligin yeni ekibi Fatih Karagümrük'ü taraftarının önünde 3-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele sonrası konuştu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

"GÜNAY'IN KURTARIŞI ÇOK ÖNEMLİYDİ"

"İyi başlamadık. Maçın büyük bölümünü çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Devre arası da bunu söyledim. İkinci yarının başında biraz daha hızlı oynadık, rakip ceza sahasına daha yakın oynadık. İlk yarıda daha yavaş oynadık. Maçın devamında giren oyuncularımızla birlikte ofansif olarak daha güçlü oynadık. 11'e 10'ken çok net pozisyon verdik. Günay'ın kurtarışı çok önemliydi. Kendi oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor. İkinci golü geç bulduk. Karagümrük'ü de tebrik etmek gerekiyor. Mücadele ettiler, isteklilerdi, rakibimizi tebrik etmem gerekiyor. Oyun olarak bunun üzerine çıkmalıyız. Sonuçtan mutluyum, gollerden mutluyum, önemli bir galibiyet."

"ICARDI'NİN SÜRELERİNİ ARTTIRMALIYIZ"

"Icardi'nin gol atması bizi mutlu etti ama bu oyunun çok üzerine çıkmamız gerekiyor. Bütün oyuncularımın hep birlikte oynadığı maçlar olacak. Şampiyonlar Ligi başlayacak, ondan sonra rakibe göre kadromuzu oluşturuyoruz. Hepsinin bir arada oynadığı zaman da olacak. Icardi'nin yavaş yavaş sürelerini arttırmalıyız. Ciddi bir sakatlıktan döndü. Sürelerini doğru bir şekilde planlamamız gerekiyor. Bu istek, bu tutku da çok önemli. Osimhen ve Icardi girdikten sonra oyunumuz çok daha yukarıya gitti."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Orta sahaya 10 numara transferi düşünüyor musunuz?"

"Gabriel Sara'nın o rolü oynadığını ve o rolü oynayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ayak kalitesi çok yüksek. Hem son pasları hem de ceza sahası çevresindeki sızmaları onun da geliştirmesi gerekiyor. Belki bugünkü eksiklerimizden biri. Barış'ın ilk yarıda çok gezdiğini düşündüğümüzde, oradaki oyuncu sayımızın da çok azaldığını söyleyebilirim. Ceza sahasına sızmaları yapabilecek, kanatlardan geldiğinizde ceza sahası üzerine yapılacak paslarda o vuruşları yapabilecek oyuncu yapısı elimizde var ama doğru bir şekilde yapamadığımızı düşünüyorum. Kadro ile ilgili düşüncelerimiz var. Elimizde süre de var. Bununla ilgili karar alabiliriz. Sane'den sonra önceliğimiz Osimhen oldu. Ondan sonra da kaleci ve savunma oyuncusu profili hedeflerimiz var. Ondan sonra hiçbir şekilde oyuncu almayacağımız diyemeyiz. Kadro yapımızı ve oyun kalitesini gördükten sonra süremiz var. Buradaki düşüncelerimiz de olacak. Bunun için oyuncu satmamız gerekiyor. Hep oyuncu almak güzel, keşke hep alsak ama oyuncu alırken önemli bir para ödüyoruz. Artık eskisi gibi de değil. Eskiden bir lira ödüyorsanız, şu anda üç lira ödüyorsunuz. Fiyatlar çok yükseldi. Bütçeyi nerede kullanacaksınız, kaleci ve savunma diyoruz. Bütçeye göre karar alacağız. Elimizde süre var. Bundan sonra bu kararları alacağımızı düşünüyorum."

"ZEMİNDEN OYUNCULARIMIZ DA ŞİKAYET EDİYOR"

"Zeminin de yavaş oyunda etkili olduğunu düşünüyor musunuz?"

"Zeminler tüm Türkiye'de kötü. İyi bir zemin görmedim Türkiye'de. Bütün stadyumlar kötü gözüküyor şu anda. Yüksek sıcaklık ve nemden stadyumların iyi olmadığını görüyoruz. Stadyum da toparlayacak. Oyuncularımızın da şikayetleri oluyor. Zeminin düzeleceğini düşünüyorum ama sıcaklıklar çok yüksek. Milli takım arasından sonra düzeleceğini düşünüyorum."

"STOPER ROTASYONUNA TRANSFER BAKIYORUZ"

"Şu anda Davinson Sanchez ve Abdülkerim var. Yükü geçen sezon onlar çekti. Kaan'ı kullandık orada. Arda da bizim için iyi bir seçenek oldu orada. Aradığım profil, sağ bek ve stoperde oynayabilen oyuncu. Sağ ayaklı bir oyuncu düşünüyorum. Stoper ve sağ bek oynayabilecek bir oyuncu. İki stoperimiz var. Onlara bir şey olduğunda kullanabileceğimiz bir oyuncu bakıyoruz."

