Okan Buruk'tan transfer açıklaması: 'Baskı oluşmasından mutlu değiliz!'

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Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Serie A ekiplerinden Venezia'ya 3-0 yenildi. Maçın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalar yaptı.

İşte Buruk'un açıklamaları;

"Burada bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Çok fazla skora bağlı kalmamak gerekiyor. Milli oyuncular için 7 gün oldu. Bugün süre vermek için bile erken ama hem oynamak istediler, 45'te çıkarır mıyız diye düşündük, 60'ta çıkardık."

"ÖNEMLİ OLUYOR"

"Savunma arkası koşular lazım. O tür koşular yapacak oyunculara ihtiyacınız oluyor. Gabriel Sara girdikten sonra 1-2 tane denedi. Adam adama oynayan takımlara karşı koşucu oyuncular önemli oluyor."

"BİZİM İÇİN GEÇİŞ HAFTASI"

"Bu hafta bizim için geçiş haftası. 3 gün daha buradayız. Yoğunluğu artıracağız. Sonra Türkiye'ye döneceğiz. Rennes maçı öncesi yoğunluğu biraz azaltıp o maça daha iyi şekilde çıkacağız. Buraları sakatlıksız geçirmek önemli. Sonuçlara çok fazla takılmadan, kadro yapısını değerlendirmek için de bu maçlar bizim için fırsat."

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"DÜŞÜNECEĞİMİZ, TARTIŞACAĞIMIZ BİR DURUM"

"Bugün üzerinde düşünmemiz gereken konu, çok fazla kolay pozisyon vermemiz oldu. Yorgunluk ve yüksek şiddetli antrenmanlar da elbette etken ama defansif anlamda pozisyon alma konusuna daha çok çalışmalıyız. Dediğim gibi bugün kolay pozisyonlar verdik. Maçın başında ve son bölümünde gördük. Bu kadar kolay pozisyonlar vermek bu seviyede, düşüneceğimiz tartışacağımız bir durum."

"ÇOK ALTINDA KALDIK"

"Performansımızın çok altında kaldık. Takım olarak hazır değiliz. Hazır olmaya çalışıyoruz. Önümüzde lige hazırlanmak için uzun bir süre var. Bizim için en ölçü olacak maç Villarreal maçı. Fiziksel olarak daha hazır olacağız"

"OYUN VE SONUÇ OLARAK İSTEDİKLERİMİZİ ALAMADIK"

"Bu hazırlık maçını fiziksel yüklemeyle geçiriyoruz. Sonuçlara elbette üzülüyorum. Ancak bize göre daha hazır iki takımla oynadık. Oyun ve sonuç olarak istediklerimizi alamadık. Bizim için en ölçü alabileceğimiz karşılaşma, 8 Ağustos'taki Villarreal maçı olacak."

"HEP KAZANMAK İSTİYORUZ"

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"Bu maçlar bizim için fiziksel anlamda gelişimimizi sağlayacak maçlar. Oyun olarak da tabii ki hep kazanmak istiyorsunuz. Bu tür maçları da kazanmak istiyorsunuz ama son iki maç hem bence oyun olarak hem de sonuç olarak çok isteneni veremedik ve bunun farkındayız."

"BASKI OLUŞMASINDAN MUTLU DEĞİLİZ"

"Başkanımız, yönetimimiz, hepimiz, transferleri bir an önce yapıp buraya öyle gelmeyi hepimiz isterdik yani. Bu baskı oluşmasından tabii ki mutlu değiliz yani. Bir an önce bu transferleri getirebilmek önemli ama nasıl bir transfer yapacağınız önemli. Beklemek zorunda kaldığınız oyuncu olabiliyor. Eğer elit oyuncu almak istiyorsanız, zaman oluyor, kolay olmuyor.

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Hep söylüyorum; transfer böyle marketten gidip, bu üçünü aldım diyebileceğiniz bir şey değil. Oyuncuyu ve kulübünü ikna etmek gerekiyor. Sizin istediğiniz bir kalitede oyuncu olması gerekiyor."

"TRANSFER YAPACAĞIZ"

"Hep şunu söylüyoruz; bilinmesini istiyorum, biz transfer yapacağız. En kısa zamanda yapmaya çalışıyoruz. İyi oyuncuları da kadroya katacağız. Eksik olduğumuzu biliyoruz.

Baskının olması da gayet normal. Taraftarımızın şikayet etmesi de normal ama biz transfer yapacağız."

"HİÇ ŞÜPHEM YOK"

"Burada benim hiç şüphem yok! Benim şüphem olsa, en mutsuz insan ben olurum. Başkanımızın iyi niyetinden, onun yapacağı transferlerden hiç şüphem yok. Başkanımıza, yönetimimize, bize güvensinler. Transferleri en kısa zamanda yapmaya çalışacağız."